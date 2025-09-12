Cristina Porta rompe en llanto por la salida de Paco en Top Chef VIP

La periodista española Cristina Porta se mostró muy afectada por la salida de Paco Pizaña, quien se convirtió en esta temporada en un personaje bastante mediático en Top Chef VIP 4, debido a los ácidos comentarios que hizo y algunas actitudes que fueron rechazadas por el público.

Su eliminación fue bastante lamentada por la exconcursante de La Casa de los Famosos 4, con quien tuvo una relación muy estrecha dentro del programa de cocina que conduce la colombiana Carmen Villalobos.

“Está muy bien ser anárquico pero con todas las cosas fuertes que ha vivido en esta vida, que se rinda, donde estaba siendo el mejor, me parece entre cobarde e insensato”, indicó Cristina Porta luego de que se conociera la noticia.

Además de esto, la creadora rompió en llanto e insistía en que él había sido un cobarde: “Qué triste porque nunca pensé que mi mensaje para Paco sería el silencio porque él me ha demostrado que las palabras serían nada”.

Su declaración fue porque antes de que Paco Pizaña se fuera, ella le había comentado que si se iba le fallaría.

Todo parece indicar que al actor mexicano algo le salió mal en el proceso y luego intentó vender la idea de que se quería ir del reality show.

En la noche de eliminación, Paco criticó el plato que hizo Salvador Zerboni y confrontó a los jueces, algo que también causó mucho revuelo entre la audiencia.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities se leyó una gran cantidad de mensajes, en su mayoría para celebrar la salida del artista. “Se fue, se fue, ¡aleluya!”, “Sii, por fin se fue este tipo, ya era hora, solo faltas tú, Cristina, de que te largues ya”, “La mejor eliminación”, “Chao, Paco, no te vamos a extrañar”, dijeron algunos.

Otros comentarios que dejaron fueron: “Debió haberse ido desde antes por mal cocinero y mal compañero. La próxima en irse debería de ser Cristina”.

