Erriyon Knighton, suspendido cuatro años por dopaje y fuera del Mundial de Atletismo

El velocista estadounidense Erriyon Knighton, doble medallista mundial en los 200 metros, recibió una sanción de cuatro años de suspensión tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que dio la razón a los recursos presentados por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) después de su positivo en un control.

De acuerdo con la AIU, la sanción comienza a aplicarse desde este viernes, aunque se le reconocerá el periodo cumplido entre el 12 de abril y el 19 de junio de 2024. Knighton, que ganó el bronce en el Mundial de Eugene 2022 y la plata en Budapest 2023, había dado positivo en marzo de 2024 por un metabolito de la trembolona, un esteroide anabólico.

El velocista defendió su inocencia alegando que el resultado se debía al consumo de carne contaminada, argumento que en primera instancia había sido aceptado por un tribunal arbitral en Estados Unidos. Sin embargo, la AIU y la AMA apelaron la decisión, y finalmente el TAS dictaminó que sí hubo responsabilidad en la infracción.

Con esta resolución, Knighton queda automáticamente fuera de los Mundiales de Tokio, que comienzan este sábado, donde estaba inscrito para competir en los 200 metros lisos y en el relevo.

