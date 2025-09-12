window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piden $21.8 millones de dólares por antigua mansión de Mark Wahlberg en Beverly Hills

Está en venta una mansión en Beverly Hills, California, que el actor Mark Wahlberg vendió en 2013 por $10.3 millones de dólares

Otra mansión que perteneció a Mark Wahlberg se vendió hace unos meses.

Otra mansión que perteneció a Mark Wahlberg se vendió hace unos meses. Crédito: Andy Kropa | AP

Avatar de Carolyn Manrique

Por  Carolyn Manrique

Durante su carrera, el actor Mark Wahlberg ha logrado formar una cartera envidiable de bienes raíces, en la que se incluyen propiedades en California y en Nevada. Ahora, acaba de entrar al mercado una mansión que le perteneció hasta el 2013.

La propiedad está ubicada en Beverly Hills y está disponible en el mercado por $21.8 millones de dólares. Esta no es la primera vez que sus actuales dueños la intentan vender, pues en 2022 había entrado al mercado por $28.5 millones de dólares

Aunque la falta de interesados hizo que se bajaran las expectativas, la cifra aún sigue siendo superior a los $10.3 millones de dólares que recibió el actor en 2013.

En el listado, disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se describe como “una propiedad llena de historia y celebridades”. Ocupa un lote de 1.7 acres que ofrece “una imponente residencia principal, una casa de huéspedes de dos pisos con dos dormitorios y cocina, un impresionante gimnasio de dos niveles con un ring de boxeo de tamaño completo y puertas de hangar que se integran a la perfección con una cancha de baloncesto/deportes”.

La casa principal tiene una extensión de 13,962 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, 12 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En interior de la propiedad resalta por sus amplios ventanales, techos altos y estilo moderno.

Al exterior la residencia ofrece extensas áreas verdes, terraza, piscina, cascada, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

Este mismo año se vendió la mansión que el actor construyó desde cero en la misma zona.

Sigue leyendo:
Antigua mansión de Ricky Martin está en venta por $49.9 millones de dólares
 Antiguo rancho de Dom DeLuise está en venta
 La actriz Aubrey Plaza decidió vender la casa donde murió su esposo

En esta nota

Mark Wahlberg
Trending
Contenido Patrocinado
Trending