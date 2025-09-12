Jason Collins, exjugador y embajador de la NBA, inicia tratamiento por tumor cerebral

Jason Collins, exjugador de la NBA y actual embajador de la liga, atraviesa un delicado momento de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral, según informó su familia este jueves en un comunicado difundido por la propia NBA.

“El embajador de la NBA y jugador con trece años de experiencia en la liga se está sometiendo a un tratamiento para un tumor de cerebro. Jason y su familia agradecen su apoyo y oraciones y piden privacidad mientras dedican su atención a la salud y al bienestar de Jason”, señala la nota.

Collins, de 2,13 metros, marcó un hito en la historia del deporte al convertirse en el primer jugador de la NBA en declararse abiertamente homosexual mientras seguía en activo. A lo largo de su carrera, defendió las camisetas de los New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Washington Wizards, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks y Brooklyn Nets, antes de retirarse en 2014.

Desde entonces, ha ejercido como embajador de la liga, trabajando en iniciativas de inclusión y diversidad, áreas en las que ha sido una voz de referencia dentro y fuera del baloncesto.

