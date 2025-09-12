Rayados ficha a Anthony Martial, ex Manchester United y campeón con Francia

El delantero francés Anthony Martial fue presentado este viernes como nuevo refuerzo de Rayados de Monterrey, equipo que sigue sumando figuras europeas a su plantilla.

A través de un comunicado, el club informó que el atacante de 29 años llega procedente del AEK Atenas y firmó contrato hasta 2027, con opción de extender su vínculo un año más.

Nacido en Massy (Francia), Martial ha sido internacional en 30 ocasiones con la selección francesa, con la que fue subcampeón de la Euro 2016 y campeón de la Liga de Naciones 2020-21.

Su carrera comenzó en el AS Mónaco, pero alcanzó su mejor versión con el Manchester United, donde jugó 317 partidos, anotó 90 goles y conquistó títulos como la Europa League (2016-17), la FA Cup (2015-16 y 2023-24), la EFL Cup (2016-17 y 2022-23) y la Community Shield (2016). En 2015, fue distinguido con el Golden Boy, premio al mejor futbolista joven de Europa.

Después de una cesión al Sevilla en 2022, donde apenas marcó un gol en 12 partidos, regresó al United, aunque sin continuidad. En julio de 2024 fichó por el AEK, donde recuperó protagonismo con nueve goles y dos asistencias en 24 encuentros.

En Rayados, Martial será dirigido por el español Domènec Torrent, quien buscará recuperar la mejor versión del artillero, que además se convierte en el primer futbolista francés en vestir la camiseta del club regiomontano.

Martial se une a una plantilla de lujo que ya cuenta con los españoles Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres, además de Lucas Ocampos y Jesús “Tecatito” Corona, con pasado en LaLiga.

