Tyler Robinson, acusado de matar a Charlie Kirk, fue entregado por un familiar

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron este viernes la detención de Tyler Robinson, de 22 años, señalado como el presunto responsable del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El joven fue arrestado en el condado de Washington, Utah, luego de que un familiar lo entregara a la policía tras admitir el crimen ocurrido el pasado miércoles en la Universidad Utah Valley.

La captura de Robinson se produjo en la madrugada, tras más de 30 horas de intensa búsqueda en la que participaron el FBI y cuerpos de seguridad estatales.

El presidente Donald Trump adelantó la noticia en una entrevista televisiva, donde agradeció la labor de las autoridades, recordó su cercanía con Kirk y pidió que el acusado enfrente la pena de muerte si resulta culpable.

De acuerdo con las investigaciones, Robinson disparó desde un tejado con un rifle de caza Mauser M98 equipado con visor. El proyectil que acabó con la vida de Kirk tenía inscrito un mensaje burlón utilizado en comunidades de videojuegos: “Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?”.

Además, otros cartuchos incautados contenían frases como “Si puedes leer esto, eres gay jajaja” y “Oye, fascista, ¡Atrápalo!”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, describió el asesinato como un ataque político y un golpe contra la libertad de expresión, al tiempo que reconoció lo doloroso que resultó confirmar que el sospechoso era un residente local.

La entrega de Robinson por parte de un familiar marcó el giro decisivo en la investigación, luego de que dos personas fueran detenidas y liberadas en las primeras horas tras el crimen.

Aunque Trump aseguró que fue el padre del joven quien lo entregó, las autoridades no han confirmado públicamente el vínculo de parentesco.

La Fiscalía aún no presenta cargos formales, pero Robinson podría enfrentar acusaciones estatales por asesinato con agravantes, lo que abre la posibilidad de una condena a muerte en Utah.

Paralelamente, el Departamento de Justicia evalúa imputarlo a nivel federal.

El caso ha generado conmoción en Estados Unidos por la naturaleza del ataque, dirigido contra un aliado cercano a Trump en medio de un acto público.

Robinson, descrito en su entorno como un buen estudiante con historial de excelencia académica, había mostrado en internet una relación temprana con las armas y una creciente politización en los últimos meses.

