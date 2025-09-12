Vance acompañó los restos de Charlie Kirk en su traslado a Phoenix

El féretro de Charlie Kirk llegó el jueves a su estado natal, Arizona, a bordo del Air Force Two, mientras el vicepresidente J.D. Vance acompañó los restos del activista conservador en un último vuelo.

La esposa de Vance, Usha, bajó del avión junto a la viuda de Kirk, Erika. Ambas mujeres vestían de negro y llevaban gafas de sol. El vicepresidente iba unos pasos por detrás, vestido con un traje oscuro.

El Air Force Two llegó a Phoenix tras un breve vuelo desde Salt Lake City, a unos 64 kilómetros de Orem, Utah, donde Charlie Kirk fue asesinado mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah.

El vicepresidente se reunió con la viuda

Vance llegó previamente a la base de la Fuerza Aérea en Utah, donde se reunió con la esposa de Kirk, Erika Frantzve, y con familiares cercanos antes del traslado.

De acuerdo con un video publicado en la red social X, colocó una mano sobre el ataúd y caminó junto a la escolta militar mientras transportaban los restos al Air Force Two, nombre que recibe el avión asignado al segundo de la Casa Blanca.

Foto AP/Ross D. Franklin

Las imágenes muestran a Vance caminando al lado del personal uniformado sin emitir palabras mientras acercan el féretro al avión.

En la aeronave también se encuentran integrantes de Turning Point USA, la organización fundada por el joven activista.

El asesino sigue prófugo

Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah Valley al recibir un disparo en el cuello.

El FBI identificó al sospechoso como un hombre joven que disparó desde un techo cercano. Se recuperó un arma de fuego y munición relacionada con ideologías extremas. El autor material sigue prófugo y el motivo está bajo investigación.

El miércoles por la noche, Vance escribió en las redes sociales que su relación con Kirk comenzó hace varios años, después de que este apareciera en el programa de Tucker Carlson en Fox News.

“Un verdadero amigo”

Kirk se puso en contacto con él para felicitarlo, “y ese momento de amabilidad dio inicio a una amistad”.

El año pasado, Kirk abogó por que Vance fuera la elección de Donald Trump para vicepresidente y se interesaba con frecuencia por su familia. Vance lo describió como “un verdadero amigo”.

Kirk fue cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, con sede en Phoenix.

Sigue leyendo: