Violación y robo en hotel en Nueva York: policía busca a sospechoso

Una joven de 25 años denunció que fue abusada sexualmente y robada por un hombre armado con un cuchillo en un hotel en El Bronx (NYC).

El supuesto crimen sucedió el 29 de agosto y ayer la Policía de Nueva York publicó imágenes del sospechoso captado por cámaras de seguridad en el Hotel Opus en Baychester y luego en el Metro.

Según NYPD, el atacante entró en una habitación de ese hotel con la víctima y estando allí sacó un cuchillo y le robó $400 dólares en efectivo. Después la obligó a desnudarse y la abusó sexualmente. Seguidamente el sospechoso huyó a pie, en dirección sur por East 222 St. La víctima fue trasladada al hospital en condición estable, acotó ABC News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

El mes pasado Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una joven de 16 años que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda