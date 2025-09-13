Chicago: el tiempo para hoy sábado 13 de septiembre

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 13 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55 durante la primera mitad de la jornada y del 8 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:28 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:04 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 66 (19 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 4% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima