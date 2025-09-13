Controversial expulsión provocó que el Real Madrid se quejara con FIFA del arbitraje de LaLiga

El Real Madrid anunció este lunes, tras vencer a domicilio en Anoeta 2-1 a la Real Sociedad, que elaborará un informe que presentará durante esta semana a la FIFA con las actuaciones de los juegos de esta temporada y ejemplos de temporadas anteriores sobre supuestas perjudicaciones con el arbitraje de LaLiga española.

La determinación de preparar el documento por parte del Real Madrid llegó este sábado con la actuación del principal español Gil Manzano quien expulsó en una controversial jugada al joven central español de los Merengues, Dean Huijsen.

La expulsión, ocurrida a los 32 minutos del primer tiempo, obligó al Real Madrid a jugar por más de una hora con 10 hombres y fueron los goles de Kylian Mbappé, antes de la tarjeta roja, y de Arda Güler, posterior a la sanción, que se repusieron al descuento del extremo Mikel Oyarzabal.

A juicio del Real Madrid, la falta de Huijsen sobre Oyarzabal que provocó la expulsión no era merecedora de tarjeta roja debido a que el brasileño Eder Militão se encontraba acompañando la jugada y no era último hombre.

Los blancos presentarán ante el organismo rector del fútbol a nivel mundial un informe con todas las acciones arbitrales de las cuatro primeras jornadas de LaLiga con las que no está de acuerdo con las decisiones. Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA “para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje”, de acuerdo a un anuncio en Real Madrid TV.

Se espera que el Real Madrid apele la tarjeta roja que recibió Huijsen para que el jugador pueda disputar el partido de la quinta jornada ante el Espanyol el próximo sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Mira el video de la expulsión de Huijsen aquí:

