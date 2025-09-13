Elizabeth Gutiérrez exige respeto por sus hijos tras enfrentarse a rumores en los medios

La actriz Elizabeth Gutiérrez siempre ha sido caracterizada por su belleza, profesionalismo y por la discreción con la que maneja los temas familiares, situación por la cual muchas veces ni siquiera le gusta aclarar comentarios o noticias falsas que se van generando. Sin embargo, esta vez decidió emitir un comunicado para defender a sus hijos, producto del amor que algún día existió con William Levy.

Gutiérrez explicó que, como siempre se ha mantenido bajo reserva con todo lo que hablan de ella, uno de los rumores que existen es que, aparentemente, estaría dándose una oportunidad con el chef Yisus, que antes trabajaba en “Despierta América” y destacó que no tiene interés en aclarar sus cosas, pero en todo lo que respecta a sus dos hijos, sí, y pidió que detengan cualquier tema que los vincule.

“Me he mantenido al margen de las cosas que se dicen de mí. No voy a ir por el mundo tratando de parar lo que se dice de mí o de convencerlos de lo contrario. No me interesa, pero no voy a permitir que hablen de mis hijos. Les hice un llamado anteriormente de parar con todo tipo de difamación, y ahora más que nunca se los repito”, escribió.

Elizabeth Gutiérrez habló de sus hijos en un escrito subido a sus redes sociales. | Instagram: @elizabethgutierrez_. Crédito: Cortesía

La expareja sentimental de William Levy aprovechó para solicitar a los medios de comunicación que dejen de intentar buscar una noticia en un tema familiar donde uno de ellos es menor de edad, por lo que exige respeto ante la delicada situación que se ha venido registrando en las últimas semanas.

Antes de finalizar el comunicado, aprovechó para pedir a la prensa que eliminen cualquier contenido sobre Kailey, de 16 años, y Christopher, de 19. Además, explicó que ninguno de ellos se encuentra delicado de salud; al contrario, se encuentran en perfecto estado y espera que lo que respecta a sus familiares cesen los rumores.

“A los medios de comunicación que buscan su nota a través de una situación delicada de una familia, les reitero: no voy a permitir que hablen de mis hijos. Ahora mismo les pido que bajen cualquier tipo de nota que tengan de mis hijos. ¡Mis hijos están perfectamente bien, gracias a Dios! ¡Ya basta de querer hacer notas con mentiras! ¡Ahí no es!”, añadió.

