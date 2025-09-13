Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 13 de septiembre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 13 de septiembre. El valor de los premios en efectivo suma un pozo de $3,600,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 06 07 10 14 18 19 31 38 39 43 44 53 57 58 61 64 65 69 71 77

Números ganadores de Numbers del sábado 13 de septiembre

Combinación mediodía: 02 04 02

Combinación noche: 01 00 09

Números ganadores de Win 4 del sábado 13 de septiembre

Combinación mediodía: 06 00 01 01

Combinación noche: 08 04 02 04

Números ganadores de Take 5 del sábado 13 de septiembre

Combinación mediodía: 01 05 19 24 27

Combinación noche: 11 13 22 29 37

Números ganadores de Cash4Life del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 15 27 38 47 54

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que disminuyen las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es seleccionar números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas normas y pautas como mencionábamos arriba que pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no resido en Nueva York?

Sí, el lugar de residencia no impide que puedas participar en la Lotería de Nueva York: solo necesitas ser mayor de 18 años.

