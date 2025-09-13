Padres e hijo mataron y desmembraron a un hombre en NJ: acusación tras detención fronteriza

Un hombre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el presunto desmembramiento de un hombre que desapareció en junio en Nueva Jersey y cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

El sospechoso Everton Thomas (41) fue detenido el lunes en el puerto de Buffalo (NY) por agentes de Aduanas y Protección de Estados Unidos (CBP), quienes descubrieron que tenía una orden de arresto vigente. Estaba entrando a Estados Unidos en autobús desde Canadá, a donde había huido en junio mientras se acumulaban pruebas de la desaparición de Harold “Hal” Miller Jr., de 48 años, residente de Deptford (NJ).

Thomas fue acusado de homicidio, profanación de restos humanos y manipulación de pruebas físicas, según informaron los fiscales del condado Camden (NJ) el jueves. Actualmente se encuentra encarcelado en el estado Nueva York, a la espera de su extradición a Nueva Jersey, destacó Daily News.

Su esposa Sherrie Parker (41) y su hijo Deshawn Thomas (22) también fueron acusados ​​de profanación de restos humanos y manipulación de pruebas físicas. Ellos también fueron detenidos el lunes por agentes de la División Camden del Grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de Nueva York/Nueva Jersey del Servicio de Alguaciles de EE.UU.

Miller fue visto por última vez el 12 de junio, según un volante publicado en redes sociales. Fue reportado como desaparecido al Departamento de Policía de Deptford Township el 14 de junio, el mismo día en que su auto fue encontrado abandonado en Pennsauken (NJ) con su teléfono celular apagado dentro.

Las imágenes de vigilancia y los datos del teléfono celular mostraron posteriormente a Miller entrando en una casa en la cuadra 2600 de Baird Boulevard en Camden poco antes de las 11:30 a.m. del 12 de junio. Momentos después, “las imágenes de video captaron el sonido de lo que parecía ser un disparo”, dijeron los fiscales. “Nunca se vio a Miller salir de la propiedad”.

Everton Thomas sí fue visto saliendo en el auto de Miller. Mientras tanto, Parker y su hijo se dedicaron a comprar una motosierra, contenedores, bolsas de basura y otros productos de limpieza, según la fiscalía.

El padre y el hijo también fueron grabados en video cargando contenedores y bolsas de basura en un vehículo y haciendo varios viajes al basurero de un complejo de apartamentos cercano. El 20 de junio, durante un registro de la residencia de los acusados, los investigadores encontraron un arma cargada y manchas de sangre dentro de la casa que resultaron ser de Miller. Fue entonces cuando Thomas huyó a Canadá.

Un compañero de vivienda declaró a la policía que el padre despertó a su hijo la mañana del 12 de junio y le pidió que descuartizara un cadáver y luego, de forma inusual, le prohibió la entrada al sótano, según informó Patch.com. Otro residente afirmó haber oído un disparo alrededor de las 11 de la mañana de ese día, seguido de un estallido de música a todo volumen y lo que parecía una limpieza exhaustiva.

También había un “fuerte olor parecido al de un cuerpo en descomposición”, acompañado por el zumbido de herramientas eléctricas, dijo el detective Jake Siegfried de la Oficina del Fiscal del condado Camden.

No está claro el motivo del crimen ni el posible vínculo entre la víctima y los acusados. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

