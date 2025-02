Horror en Nueva York: faltan partes del cuerpo de hispano arrojado en maleta al río

Además de la brutal muerte de su padre, la familia de Edwin Echevarria está enfrentando el horror de no poder sepultarlo porque aún la policía no ha encontrado algunas partes de su cuerpo.

Según NYPD, el torso de Echevarría (65) fue hallado sin cabeza ni extremidades metido en una maleta flotando en el East River el 5 de febrero. Una semana después su roommate, Christian Millet (23), fue arrestado como sospechoso en el apartamento que compartían en un complejo de vivienda pública (NYCHA) en el Lower East Side del Bajo Manhattan, y supuestamente confesó el homicidio.

La cabeza, los brazos y las piernas aún no se han recuperado. “No puedo hacer arreglos” funerarios, dijo a Daily News la hija de 38 años de Echevarría, quien pidió que no se revelara su nombre. “Aunque tienen el torso de mi padre, no pueden entregármelo todavía, porque están tratando de encontrar las partes del cuerpo y validar al 100% que es mi padre”.

“Arrestaron a Christian (Millet) porque lo admitió”, dijo la hija desconsolada de Echevarría. “Los detectives no están 100% seguros de que sea [mi padre] todavía y sólo están tratando de obtener una identificación positiva de las partes de su cuerpo”.

Con las partes del cuerpo aún desaparecidas, la hija de Echevarría no puede evitar imaginar que su padre todavía está vivo y bien. “En mi corazón, intento tener la esperanza de que aparezca de una pieza y que (el torso) no sea él, sino otra persona”, dijo mientras lloraba. “Tengo ese pequeño rayo de esperanza de que tal vez esté en algún lugar sanando y me llame”.

Según su familia, Echevarría, un trabajador postal jubilado, había estado desaparecido desde el 2 de febrero. El torso desmembrado que la policía dice que pertenecía a él fue encontrado tres días después cuando un capitán de Ferry de NY Waterways vio una maleta que contenía los restos flotando cerca de Governor’s Island y avisó a la policía.

Junto a la maleta había una etiqueta de American Airlines con una escritura descolorida, que los técnicos de laboratorio del Departamento de Policía de Nueva York mejoraron para recuperar el nombre de un inquilino anterior del apartamento donde vivía Echevarría.

Al visitar el apartamento, la policía encontró trapos ensangrentados metidos en un armario y a Millet, compañero de habitación de Echevarría y nieto de su ex novia. Según los fiscales, el joven se quebró al ser interrogado y confesó haberlo matado.

Supuestamente admitió haber tirado a Echevarría al suelo, pisotearle la cabeza y usado un picahielos improvisado para apuñalarlo 14 veces dentro del apartamento que compartían en Columbia Street, dentro de Baruch Houses.

El salvaje homicidio parece haberse derivado de una pelea por comida. Al parecer Millet también confesó haber arrastrado el cuerpo hasta la bañera y haberlo cortado con un cuchillo de cocina, dijeron fuentes policiales al New York Post. Dijo que después metió el torso decapitado en una maleta que encontró en el apartamento y el resto de las partes del cuerpo en bolsas y arrojó todo al East River.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En noviembre un hispano confesó haber matado a puñaladas a un compañero de vivienda en una residencia grupal en Staten Island (NYC). También ese mes Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En agosto un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en Yonkers. Su roommate fue detenido y acusado. En julio una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso.

En abril fue extraditado a Nueva York el sospechoso Nicholas McGee, preso que confesó en una cárcel de Virginia haber matado a su roommate Kawsheen Gelzer y luego cortado y almacenado el cadáver en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2024 un hombre fue encontrado muerto con moretones en el cuello dentro de su apartamento en Brooklyn y su compañero de vivienda fue puesto bajo custodia policial. A fines de 2023 un anciano murió apuñalado por su compañero de vivienda durante una sangrienta pelea en una residencia para personas mayores en Midtown West, Manhattan (NYC).

Tras ser buscado durante seis meses, en septiembre de 2023 un hombre fue detenido como sospechoso de matar a balazos a su compañero de vivienda en el apartamento que compartían en Harlem (NYC), en una aparente discusión por un refresco. En enero de 2023 un hombre de 62 años fue asesinado en su apartamento en El Bronx y su compañero latino de vivienda fue detenido como sospechoso.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda