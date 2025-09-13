Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del sábado, 13 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que ofrecen a los jugadores la oportunidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en sus sorteos o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para ver más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy sábado, 13 de septiembre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA reparte premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar perfecto. Ahora mismo, te dejamos con los últimos resultados de los últimos sorteos celebrados:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 13 de septiembre

Loto Más: 01

Super Más: 07

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 66 95 98

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 68 07 57 67 66 70 06 36 21 65 51 72 37 45 12 08 11 04 09 47

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 01 04 09 26 30

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 13 de septiembre

Los números ganadores son: 04 12 26

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que comprar un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes hacer la cantidad de jugadas que desees.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para conseguir premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarte el premio acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en metálico.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que verás más abajo.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más jugadores de LEIDSA, ya que brinda a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor será tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Así que no pasa nada si no los tienes todos!

El sorteo consiste en lograr acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa cada día a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para finalizar, Súper Palé es un novedoso juego que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

