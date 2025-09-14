Adams despide a funcionario que publicó comentarios celebrando asesinato de Charlie Kirk

La administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, indicó que despidió a un empleado luego de que hizo varias publicaciones en redes sociales sobre el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk, el miércoles, incluyendo una referencia a la muerte del republicano como “karma”.

Un representante del Adams dijo que Tony Herbert, un defensor de la comunidad que pasó años trabajando para la administración del actual alcalde, fue despedido tras publicar los comentarios en redes sociales, un día después del tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.

Una captura de pantalla de una publicación que desde entonces fue eliminada de redes sociales de Herbert, muestra al veterano funcionario de la alcaldía republicando y celebrando un meme que dice: “Charlie Kirk pasó toda su vida menospreciando a los inmigrantes, faltándole el respeto a las mujeres y culpando a la gente negra, solo para recibir un disparo en uno de los lugares más blancos de la Tierra“.

Here is the meme that he shared pic.twitter.com/BTNqsrtFfg — John D. Macari Jr. 🇺🇸🗽 (@JohnDMacari) September 11, 2025

Asimismo, añadió un comentario en su publicación asegurando que el meme había “dado en el clavo”.

Y también en un video ahora eliminado, publicado después de la reacción al meme, Herbert indicó que mantenía sus acciones y que el incidente lo ayudó a eliminar seguidores de su cuenta, reportó Gothamist.

“Cuando sales y hablas de la gente, te vuelves racista e intentas disfrazarlo como si estuvieras haciendo algo por la humanidad, eso es un problema”, se oye decir a Herbert en el vídeo. “Desafortunadamente, el karma ha venido a cobrarse”.

La alcaldía de Nueva York confirmó la existencia de las publicaciones en redes sociales que decían que el alcalde de la ciudad y el resto de su administración “denuncian inequívocamente” los comentarios del funcionario despedido.

“Charlie Kirk era un joven apasionado, y acompañamos a su familia en estos momentos difíciles”, dijo el vocero de la alcaldía, Zachary Nosanchuk. “Si bien la persona que hizo estos comentarios ya estaba de baja cuando publicó este video, ya no trabaja para nuestra administración”.

Herbert empezó a laborar para la administración de Adams en febrero de 2022. Paso más de un año como director de distrito de Brooklyn antes de comenzar a trabajar como vínculo de la vivienda de toda la ciudad para la unidad de asuntos comunitarios de la ciudad en marzo de 2023, según señala su LinkedIn.

Además, había anunciado planes para postularse para un escaño en la Asamblea de Nueva York en marzo.

A inicios de esta semana, Herbert escribió un artículo de opinión solicitando la reelección de Adams, en el que expresó que esperaba que “los votantes negros no beban el refresco que otros están vendiendo” permitan al alcalde cumplir con un segundo mandato.

No obstante, su publicación más reciente en Facebook, trata sobre “el verdadero significado del karma”

