Gobernador de Utah afirma que el presunto asesino de Charlie Kirk no coopera con las autoridades

El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista republicano Charlie Kirk, no está colaborando con las autoridades luego de ser arrestado, aunque reconoció que su entorno sí ha proporcionado información a las autoridades.

A través del programa “This Week” de ABC News, Cox señaló que Robinson, de 22 años, no ha confesado el crimen a las autoridades: “No está cooperando, pero todos los que lo rodean sí lo están. Y creo que eso es muy importante”. Se espera que los cargos de Robinson sean formalizados el martes.

Asimismo, el gobernador confirmó que el sospechoso se comunicó con otras personas a través de la plataforma Discord después del tiroteo, información que dio a conocer New York Times en principio.

“Lo único que podemos confirmar es que esas conversaciones sí ocurrieron, y no creyeron que fuera él. Eran bromas hasta que admitió que sí era él”, agregó Cox.

Entorno de Robinson ha brindado informaciones a las autoridades

Cox confirmó además que el compañero de habitación del sospechoso está en proceso de transición de hombre a mujer, y agregó que “podemos confirmar que su compañero de piso era un novio que estaba en transición de hombre a mujer. Esa es información que el FBI mencionó ayer. También podemos confirmarla. Y que él también está cooperando con las autoridades”.

Respecto a la información del Wall Street Journal en la que Cox había dicho que Robinson estaba “profundamente adoctrinado con la ideología izquierdista”, el gobernador enfatizó que esta información “ha venido de sus conocidos y miembros de su familia”, aunque no brindó mayores detalles al respecto.

“Son circunstancias muy trágicas que nos afectan a todos”, dijo Cox, quien reveló que se conocerán más novedades en los próximos días.

