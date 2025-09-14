Chiky Bombom critica a Paulo Quevedo por sus declaraciones contra Cristina Porta  

La dominicana Chiky Bombom defendió en el show En Casa con Telemundo a Cristina Porta de las declaraciones que hizo Paulo Quevedo, al asegurar que la española es una “rompe matrimonios”.

Recientemente, el actor mexicano acusó a la creadora de contenido de haber interferido en la relación marital que él tenía con Rosina Grosso, algo que ha cobrado más fuerza pues se ha visto envuelta en una misma situación, pero con Paco Pizaña.

Sin embargo, este mensaje no gustó a Chiky, quien fijó una postura muy clara acerca de este tema: “Paulo, pero tú sí eres descarado, qué nivel de descaro más grande, culpando a la mujer y pidiéndole perdón a tu ex después de lo que hiciste, cuando aquí el único culpable eres tú”.

La conductora de televisión añadió: “Entonces, después de que te la quieres dar de que te la comiste, la vienes a tachar de rompe matrimonios. Ustedes son las que le abren la puerta a ella, porque ella no es amiga de ninguna de esas mujeres”.

Aleyda Ortiz, por su parte, destacó que quien falló fue Paulo Quevedo pues era él quien tenía un compromiso con su esposo. “Yo no entiendo por qué dicen que alguien se está metiendo”, destacó.

En este debate también participó Carlos Adyan, quien comentó que no entendía la razón por la que Paulo intentaba quitarse responsabilidad de un error que él solo cometió.

Chiky Bombom siguió con su defensa y explicó que en muchas ocasiones los hombres les mienten a las mujeres: “Hay muchos que viven entre casa y le dicen a la otra ‘no, porque estamos peleados’, ‘estamos por los niños'”.

Este tema ha sido muy controversial, pues muchos consideran que quien falló fue el actor, debido a que no le fue sincero a Cristina cuando estaban dentro de La Casa de los Famosos.

Por ahora, no se ha dado una respuesta de la española, que se caracteriza por ser bastante frontal con sus declaraciones.

Sigue leyendo:

· Chikybombom habla sobre los desafíos de criar a su hijo con su papá en prisión

· Chikybombom expone su nula amistad con Clovis Nienow y su buena vibra con Luca Onestini

· Chiky Bombom y Caramelo, la dupla que hizo vibrar a República Dominicana este fin de semana