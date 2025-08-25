Chiky Bombom habla de su situación sentimental: ‘Tengo que buscar con lupa’

Chiky Bombom, conductora del programa Hoy Día y En Casa con Telemundo, habló recientemente de su situación sentimental.

En el show matutino de la cadena estadounidense, la dominicana dijo: “Ya los tiempos han cambiado. Yo, una mujer 4×4, 7×7, tengo que buscar con lupa, pero a la vez de buscar con una lupa, yo tengo que sanar muchas cosas, porque el hombre que yo busco está buscando también una mujer próspera”.

Además de esto, afirmó: “La calle está dura, la piña está agria, yo estoy seca en el muelle de San Blas”.

Los seguidores de Chiky Bombom han reaccionado a estas declaraciones, algunos para felicitarla por sus ocurrencias y otros para hablar sobre la búsqueda del amor.

“¿Dónde le dan un show a ella solo? La da”, “Me dio fruta, me dio muelle, me dio verbo, me dio trapo”, “Me dio multiplicación, me dio coach y me dio Maná”, escribieron algunos usuarios.

Otros afirmaron: “Yo quedé mala, pero amo todo”, “Chiky, pero en lo que llegue el indicado puedes ir besando un par de equivocaciones”, “Uds quieren estar contentos siempre? Tengan amigos dominicanos, cubanos, boricuas. Los isleños son las personas más divertidas del universo y no pienso discutirlo”.

Hace poco Chiky Bombom habló en el podcast Claríssima, de la conductora dominicana Clarissa Molina, de lo difícil que fue criar como madre soltera.

“Eso es el fin del mundo, lo que pasa es que la gente lo decora y que: ‘Mujeres al poder’. Eso no es de Dios. Eso es horrible, eso es lo peor que me ha pasado. Ser madre soltera me dio tan duro, que yo decía: ‘No, pero es que no puedo’. Yo nací para ser mamá. Lastimosamente en la vida, a veces tú tienes planes y la vida te los cambia y hay que aceptarlos tal y como son y tirar para adelante”, dijo.

En este sentido, agregó: “Mi familia me ha ayudado mucho, pero los niños necesitan un papá, una figura paterna”.

