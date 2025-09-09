Escupitajo de Jalen Carter sobre Dak Prescott culminó en multa de más de $50,000 dólares [Video]

La NFL suspendió este martes un juego y multó a Jalen Carter, tackle defensivo de los campeones Philadelphia Eagles, con $57,222 dólares por escupir a Dak Prescott, quarterback de Dallas Cowboys, el pasado jueves en el inicio de la semana 1 de la temporada.

“Jalen Carter, de Philadelphia Eagles, ha sido suspendido sin goce de sueldo por un partido por su conducta antideportiva en el partido del jueves pasado contra los Dallas Cowboys. Debido a que Carter fue expulsado antes de participar en una sola jugada, la suspensión de un juego se considera cumplida en la Semana 1 y perderá el cheque por ese partido“, escribió la liga en un comunicado.

El jueves pasado, luego de la patada de salida del partido Eagles-Cowboys, ya con la ofensiva de Dallas y la defensiva de Philadelphia en el campo, Prescott se encaró con Carter; el defensivo respondió escupiendo el jersey del mariscal de campo, acción que fue vista por los oficiales, que lo expulsaron del juego.

“La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) informó a la NFL que Carter no impugnará la sanción y ha renunciado a su derecho de apelación. Es elegible para participar en el juego de la semana 2 que su equipo sostendrá contra Kansas City Chiefs”, siguió el escrito.

Más temprano, Vic Fangio, coordinador defensivo de los Eagles, criticó la acción de su jugador, quien es considerado uno de los líderes del equipo.

“Tienes que concentrarte en el trabajo en cuestión y todas las actividades antes o después del juego deben ser parte de ello. Para ser considerado un líder, las acciones hablan más que las palabras. Él tiene que liderar a través de sus acciones”, aseveró Fangio en conferencia de prensa.

El pasado 21 de agosto, la NFL informó a sus equipos que este año endurecería las sanciones por conductas antideportivas.

“Las reglas de la liga que prohíben la conducta antideportiva son de vital importancia para todos los involucrados en el deporte. La NFL ha sido clara con los jugadores, los clubes y la NFLPA en cuanto a que planea dar prioridad a la deportividad en esta temporada”, anunció la liga.

Mira el video del escupitajo aqui:

They got Jalen Carter’s spit in 4K 😭 pic.twitter.com/qN3xoogQta — BricksCenter (@BricksCenter) September 5, 2025

