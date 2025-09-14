El Manchester City goleó 3-0 a un inexistente Manchester United

El Manchester City volvió a dejar claro quién manda en la ciudad. Con goles de Phil Foden y Erling Haaland, además de una actuación estelar de Jeremy Doku, el equipo de Pep Guardiola derrotó 3-0 al Manchester United en el Etihad Stadium.

Apenas habían transcurrido veinte segundos cuando Haaland tuvo la primera gran ocasión con un disparo cruzado que casi sorprende al arquero Altay Bayindir. Fue el primer aviso de un City que no tardó en golpear.

Al minuto 18, Doku dejó en el camino a Luke Shaw con una jugada individual en la frontal. Tras un primer centro bloqueado, el belga insistió y encontró la cabeza de Foden, quien celebró su primer gol de la temporada señalando el escudo y fundiéndose con la grada.

El United intentó reaccionar en el inicio de la segunda parte, generando algunas aproximaciones que incluso obligaron a Haaland a colaborar en defensa. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, el City firmó una de las mejores jugadas colectivas del curso. O’Reilly tiró un caño a Manuel Ugarte, Foden habilitó a Doku y este filtró un pase perfecto para la carrera de Haaland, que definió con potencia para el 2-0.

La sentencia llegó con la colaboración de Gianluigi Donnarumma, que tuvo una atajada clave a un disparo de Bryan Mbeumo. El arquero italiano, que apunta a titular con Guardiola, evitó el descuento y mantuvo el control celeste. Minutos después, con el United volcado al ataque, Bernardo Silva recuperó la pelota y lanzó a Haaland, quien recorrió medio campo en solitario para marcar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, el City llegó a seis puntos y se recuperó tras dos derrotas seguidas. Haaland, con cinco goles en este inicio de campaña, lidera la clasificación de la Bota de Oro. El United, en cambio, suma solo cuatro de doce puntos posibles y se hunde en la decimocuarta posición.

Sigue leyendo:

–Real Madrid estalla contra el arbitraje español y denunciará ante la FIFA irregularidades

–Carlo Ancelotti advierte a Neymar: solo jugará el Mundial 2026 si está en plenitud física

–Brasil pide a Conmebol sanciones a Bolivia por irregularidades en el partido de Eliminatorias