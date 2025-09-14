Real Madrid estalla contra el arbitraje español y denunciará ante la FIFA irregularidades

El Real Madrid ha decidido llevar su inconformidad con el arbitraje español a instancias internacionales. Tras un nuevo escándalo arbitral el pasado sábado en la victoria ante 1-2 ante la Real Sociedad, el club blanco estalló ante las irregularidades.

A través de las televisora del equipo, Real Madrid TV, se informó que el conjunto merengue “prepara una denuncia” mediante un informe ante la FIFA en la que se documentan presuntas irregularidades sufridas durante la campaña pasada y la presente temporada de LaLiga.

Polémica arbitral en España contra el Real Madrid

El pasado sábado el Madrid fue víctima de errores descarados como la anulación de un gol a Arda Guler por un fuera de juego inexistente de Kylian Mbappé. El VAR tardó 10 minutos en mostrar la imagen semiautomática.

La segunda acción polémica llegó pasada la media hora del encuentro cuando Dean Huijsen fue expulsado por derribar a Mikel Oyarzabal. El árbitro Jesús Gil Manzano interpretó que era último hombre.

¿El problema? No era último hombre, a su lado estaba Éder Militao y había más de 40 metros de distancia hacia la portería. Un error claro, que la Comisión Técnica Arbitral reconoció este domingo. En las cuatro jornadas de LaLiga, Real Madrid ha tenido tres encuentros con decisiones muy polémicas.

Escándalo arbitral y de corrupción por el Caso Negreira

LaLiga apenas lleva cuatro jornadas y ya está siendo un verdadero incordio mediático lleno de errores arbitrales que han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, sobre el fútbol español pesa una mancha y es la investigación contra el FC Barcelona por corrupción deportiva.

El Caso Negreira, un escándalo que involucra al FC Barcelona y a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en España durante años. El Barca le pagó millones de euros mientras él tenía influencia sobre los árbitros que dirigían partidos de LaLiga

Se estima que los blaugranas pagaron más de $8 millones de dólares entre 2001 y 2018 a empresas vinculadas a Negreira. Lo curioso: no hay contratos escritos, solo pagos por “asesorías verbales”.

Según Negreira, el Barca le pagaba para “asegurarse arbitrajes neutrales”, es decir, que los árbitros no fueran en contra del club.

¿El FC Barcelona controla el VAR?

Mediapro, la empresa que opera el VAR en LaLiga, no es solo un proveedor técnico. Tiene vínculos profundos con el FC Barcelona, tanto en lo empresarial como en lo ideológico. Tatxo Benet, actual CEO de Mediapro, es un reconocido aficionado del Barca.

Fue miembro del consejo de administración de Barca Studios, la empresa usada como “palanca” financiera para inscribir fichajes como Lewandowski. También forma parte de Bridgeburg Invest SL, la filial detrás de Barca Visión.

No es único nombre en este escándalo de conflicto de intereses. Jaume Roures, cofundador de Mediapro, avaló a Laporta con $30 millones de dólares para que pudiese llegar a la presidencia del FC Barcelona por segunda ocasión.

Además, Roures compró parte de Barca Studios, aunque no pagó todo lo acordado, obligando al club a revender esa palanca. Mediapro también estuvo a cargo de Barca TV hasta 2015.

Un hecho curioso es que Mediapro controla el VAR, pero su CEO justificó públicamente los pagos del Barca a Negreira, diciendo que “el club luchó contra el enemigo con sus propias armas”.



