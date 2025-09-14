Carlo Ancelotti advierte a Neymar: solo jugará el Mundial 2026 si está en plenitud física

El director técnico de la selección de fútbol de Brasil Carlo Ancelotti aseguró que Neymar sigue siendo “el jugador más talentoso” del país, aunque advirtió que solo podrá disputar el Mundial de 2026 si alcanza su mejor nivel físico.

“Es sin duda el jugador brasileño más talentoso. Tuvo un pequeño problema físico y se recuperó bastante rápido. Pero quiero que esté realmente bien para poder jugar. Podrá participar en el Mundial si está bien físicamente”, declaró el técnico italiano en una entrevista con L’Équipe.

Ancelotti insistió en que el delantero del Santos debe llegar en plenitud a la cita. “Un jugador talentoso también debe estar bien físicamente. Debe estar al 100%, no al 80%. Neymar está mejorando su condición”, agregó, recordando que espera tenerlo “listo en junio” del próximo año.

El estratega, exentrenador del Real Madrid, también se refirió a Vinícius Junior, una de las figuras del equipo y a quien dirigió en el club blanco. “Tengo una relación fantástica con Vini, él hace lo que le pido. Nunca he tenido un problema con él”, afirmó.

No obstante, Ancelotti dejó claro que su rol en la selección difiere del que desempeñaba en un club. “Si un jugador no está contento con su rol, no hay problema, llamo a otro. Ya no tengo esa obligación que tenía en un club de gestionar al deportista durante toda una temporada completa”, subrayó.

Historial de lesiones de Neymar

Rotura del ligamento cruzado anterior y menisco (octubre de 2023): En un partido de las eliminatorias del Mundial 2026 contra Uruguay en Montevideo, Neymar se rompió el ligamento cruzado anterior y dañó el menisco de su rodilla izquierda. La lesión lo dejó fuera por muchos meses y fue operado poco después.

Problemas de tobillo y pie: Además de la lesión de rodilla, Neymar ha tenido antecedentes de problemas en el tobillo y el pie (esguinces, inestabilidades) que han requerido intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación.

Lesiones musculares recientes: En marzo de 2025 fue desconvocado de Brasil para los partidos contra Colombia y Argentina por una lesión muscular en el muslo izquierdo, que también le impidió jugar compromisos con Santos. En abril de 2025, durante un partido de Santos contra Atlético Mineiro, Neymar tuvo otra molestia muscular: se lesionó el muslo izquierdo (el semimembranoso) y abandonó el campo en el minuto 34.

