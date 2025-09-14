Elon Musk: “La izquierda es el partido del asesinato”

El empresario tecnológico Elon Musk arremetió contra la izquierda al señalar que se ha convertido en “el partido del asesinato” después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el miércoles en un campus universitario de Utah.

Musk afirmó que vio a sectores progresistas “celebrando abiertamente” la muerte del comentarista político.

Las declaraciones del magnate aparecieron este domingo en un video publicado en X, la red social de su propiedad. Según la agencia Associated Press, los comentarios habrían sido hechos con motivo de una marcha en Londres contra la inmiración convocada por el activista de extrema derecha Tommy Robinson.

Musk sostuvo en otra publicacipon que el caso de Kirk evidencia una “violencia estructural” en la izquierda y advirtió: “O luchamos o nos matarán”, en respuesta a un intercambio en línea con Will Chamberlain, asesor del Proyecto Artículo 3.

Reacciones en redes y polémica con Microsoft

El multimillonario también intervino en varios debates en X sobre mensajes que supuestamente celebraban el asesinato de Kirk.

En uno de ellos, etiquetó al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, al difundirse capturas de pantalla que mostraban a empleados de Activision Blizzard —filial de la compañía— burlándose de la muerte del activista.

“¿Qué pasa aquí, @satyanadella?”, escribió Musk.

Microsoft respondió con un comunicado en el que aseguró que revisará cada situación individual y que “los comentarios que celebran la violencia contra cualquier persona son inaceptables y no se alinean con nuestros valores”.

Musk también se refirió a un caso separado en el que un exempleado de Tesla había insultado a Kirk en redes sociales, aclarando que esa persona ya no trabajaba para la compañía.

Contexto del asesinato de Kirk

Charlie Kirk, de 31 años y fundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros durante un evento en la Universidad Utah Valley, en Orem. Según las autoridades, el presunto responsable es Tyler Robinson, de 22 años, quien disparó con un rifle desde el tejado de un edificio cercano antes de huir.

El caso ha desatado un intenso debate político en Estados Unidos, con dirigentes republicanos acusando a la izquierda de fomentar un clima hostil hacia figuras conservadoras. Musk, uno de los empresarios más influyentes del país, ha sido una de las voces más críticas tras el crimen.

