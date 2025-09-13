Trump dice que director del FBI hizo un “gran trabajo” ante críticas por caso de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos Donald Trump salió este sábado en defensa del director del FBI, Kash Patel, al destacar “el gran trabajo” de la agencia en la investigación del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ocurrido esta semana en Utah.

“Estoy muy orgulloso del FBI. Kash, y todos los demás, han hecho un gran trabajo”, declaró el mandatario en entrevista con Fox News.

El pronunciamiento llega en un clima de tensiones. La captura de Tyler Robinson, joven de 22 años señalado como el autor del disparo que mató a Kirk el miércoles en la Universidad Utah Valley, no se produjo hasta dos días después y gracias a que un familiar lo entregó.

Esa circunstancia, sumada a errores iniciales de la investigación, desató críticas desde distintos frentes.

Sectores de derecha reclamaron que Patel había anunciado erróneamente la detención de un sospechoso el mismo día del crimen, quien luego fue liberado.

“El sospechoso aún está suelto. Irreal. Atrápenlo”, escribió en X la presentadora conservadora Laura Ingraham. A su vez, el exasesor de Trump, Steve Bannon, afirmó en su programa que no veía “un gran trabajo de aplicación de la ley” y cuestionó la presencia de Patel en Utah.

Los demócratas también aprovecharon para reavivar cuestionamientos contra el funcionario, uno de los nombramientos más polémicos de Trump, recordando sus acusaciones pasadas contra el propio FBI y su manejo del caso Epstein.

El senador Sheldon Whitehouse fue tajante en redes sociales: “Un idiota está a cargo. Por suerte, la familia del sospechoso lo entregó”.

La controversia tendrá eco en el Congreso la próxima semana. Patel deberá comparecer el martes ante el Senado y el miércoles ante la Cámara de Representantes para explicar su actuación tanto en el caso de Kirk como en otros procesos sensibles.

Legisladores opositores lo acusan de debilitar a la institución con despidos y cambios internos, lo que —según ellos— afectó la capacidad de respuesta en Salt Lake City, cuya jefa renunció semanas antes del asesinato.

Por ahora, Robinson permanece bajo custodia a la espera de la formalización de cargos. Expertos anticipan que podría enfrentar una imputación por asesinato con agravantes, delito que en Utah contempla la pena de muerte.

