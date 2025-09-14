Gobernador de Utah afirma que motivo del asesinato de Charlie Kirk aún no está claro

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró el domingo que los investigadores todavía no cuentan con elementos suficientes para determinar el motivo del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Durante entrevistas concedidas a distintos programas políticos, el funcionario señaló que el sospechoso, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, tenía inclinaciones de izquierda y mostraba rechazo hacia Kirk, aunque insistió en que la indagación continúa abierta.

“Es claramente una ideología de izquierda”, dijo Cox en el programa Meet the Press de la NBC, citado por la agencia AP.

En State of the Union, de CNN, agregó que la información procede del círculo cercano del acusado.

Cox explicó que Robinson se ha negado a cooperar bajo custodia y que sus amigos lo describen como alguien radicalizado en “rincones oscuros de internet”, influenciado por foros en Reddit y largas horas de videojuegos.

Pese a sus declaraciones, el gobernador pidió moderar la retórica política, aclarando que habría dicho lo mismo si el sospechoso hubiese estado vinculado a movimientos de extrema derecha.

Kirk, una de las figuras conservadoras más influyentes en Estados Unidos y cercano al presidente Donald Trump, fue asesinado el miércoles mientras participaba en una conferencia en la Universidad del Valle de Utah.

Robinson deberá comparecer ante un tribunal el martes, donde podrían conocerse más detalles sobre el caso, de acuerdo con la AP.

Posible relación de Tyler Robinson con una persona trans

Entre los elementos revisados por las autoridades se encuentra la relación sentimental de Robinson con una persona transgénero, lo que ha suscitado especulaciones políticas sobre un posible móvil ligado a la postura antitrans de Kirk.

Sin embargo, los investigadores no han confirmado esa hipótesis. Cox destacó que la pareja del sospechoso ha mostrado plena cooperación con la justicia.

Los agentes también registraron la vivienda familiar de Robinson en el estado de Washington, a unos 390 kilómetros del lugar del ataque. Según documentos oficiales citados por AP, Robinson está inscrito como votante, aunque inactivo, y no tiene afiliación partidista. Sus padres sí figuran como republicanos.

La investigación reveló además que parte de la munición usada en el crimen contenía inscripciones con mensajes antifascistas y de burla hacia la víctima.

Robinson, originario del suroeste de Utah, tuvo un historial académico destacado en la secundaria y obtuvo una beca de mérito para la Universidad Estatal de Utah, aunque solo permaneció un semestre.

Actualmente estudiaba electricidad en un instituto técnico en St. George. Su infancia, de acuerdo con publicaciones familiares en redes sociales revisadas por la AP, transcurrió entre actividades al aire libre y viajes, en el marco de una familia vinculada a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

