Miss Universe México 2025 envía mensaje a compañeras que rechazaron su triunfo

Una controversia se vivió con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe México 2025, debido a que solo cuatro de sus 30 compañeras la felicitaron en el escenario luego de que Jacky Bracamontes anunció que había ganado.

Este momento se hizo viral en las redes sociales debido a que muchos consideraron que la actitud que tuvieron muchas candidatas no representa el verdadero espíritu de los concursos de belleza.

En los videos que circuló se vio al grupo de mujeres ir hacia Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco, en vez de celebrar el triunfo de la representante de Tabasco.

Además, cuestionaron que justamente esa noche muchas hablaban de sororidad, de valores, pero al final demostraron lo contrario.

Debido a todo el revuelo que se generó, la nueva Miss México habló con la prensa de cómo se sintió con este gesto: “Las únicas compañeras que salieron a abrazarme fueron las cuatro que mencioné. Entonces yo creo que es muy fácil dar un discurso sin sentirlas cosas. Yo invitaría a todos a que hubiera una verdadera sororidad, el certamen fue increíble, pero también entender que solo una puede ganar, que hay que aprender a perder“.

#FátimaBosch, representante de Tabasco se coronó como Miss Universo México 2025, y tras la coronación señaló poco apoyo entre las participantes: “La sororidad verdadera tristemente no se dio. Sólo 4 compañeras me felicitaron”.



Fátima Bosch añadió: “Yo voy a seguir dando lo mejor de mí a todas las personas y quien quiera darse el tiempo de conocerme, yo la más feliz. Aquí tienen una amiga, yo creo que es más algo de profesionalismo. Hay muchas niñas lindas que sí te apoyan, pero así es esto”.

Con esto dejó ver que no se amilanará con lo ocurrido, pues está convencida del trabajo que hizo para obtener la corona.

Por si fuera poco, la Miss Universe México escribió en su cuenta en Instagram un mensaje para las misses que sí la felicitaron y les agradeció el respaldo que le dieron. “Me siento muy agradecida de haber conocido niñas con un corazón como el suyo, verdaderamente son unas REINAS en toda la extensión de la palabra! ¡Las amo con todo mi corazón! Mis reales forever”, dijo.