Protestas propalestinas obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid

La Vuelta Ciclista a España terminó de manera abrupta este domingo en Madrid después de que manifestantes propalestinos interrumpieran el recorrido final de la competencia. La organización decidió suspender la etapa cuando varios tramos del itinerario fueron bloqueados, en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Decenas de personas consiguieron atravesar el perímetro de seguridad y ocupar la calzada. La policía respondió con cargas para despejar el paso, en incidentes que dejaron al menos 22 agentes heridos y dos detenidos. El despliegue de seguridad no evitó que el pelotón fuera detenido a 56 kilómetros de la meta.

La decisión de los organizadores implicó que no hubiera podio, himnos ni ceremonia de premiación. Los ciclistas regresaron a sus hoteles escoltados por la policía, mientras las banderas palestinas se multiplicaban en la capital española acompañadas de consignas como “Netanyahu asesino”, en rechazo a la participación del equipo Israel Premier Tech.

Una edición marcada por las protestas

La edición 2025 de la Vuelta ya había estado rodeada de polémica por la presencia del equipo Israel Premier Tech. Aunque las primeras etapas en Italia y Francia se desarrollaron con normalidad, las protestas comenzaron en España: en Figueras se obstaculizó el paso del conjunto israelí en la crono por equipos, y en Bilbao una manifestación obligó a neutralizar la etapa a tres kilómetros de la meta.

Desde entonces, las banderas palestinas y las concentraciones se repitieron en distintas ciudades del recorrido hasta desembocar en la suspensión definitiva en Madrid. La organización recordó que Israel Premier Tech participó por sus puntos en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Sigue leyendo:

–Lionel Scaloni y el cuerpo técnico de Argentina participaron en una competencia de ciclismo

–Murió a los 100 años Julio César León, el primer venezolano disputar los Juegos Olímpicos

–Moisés Caicedo alcanza un récord tras ser elegido como el mejor futbolista de la temporada en Chelsea