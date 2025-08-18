Murió a los 100 años Julio César León, el primer venezolano disputar los Juegos Olímpicos

El primer venezolano en acudir y disputar unos Juegos Olímpicos fue el excicilista Julio César León en Londres 1948. 77 años después, el pasado domingo, el atleta nacido en Trujillo falleció a los 100 años.

Las causas del fallecimiento no se han conocido hasta el momento. Sin embargo, se presume que haya podido ser por causas naturales debido a su avanzada edad. La noticia sobre su muerte se conoció este lunes.

El mandamás del chavismo en Venezuela, Nicolás Maduro, compartió un mensaje a través de la aplicación de mensajería Telegram. Ahí, se despidió de León, a quien consideró un “ejemplo de perseverancia y dedicación” y “una verdadera gloria del deporte venezolano”.

La muerte de excicilista se dio seis meses después de celebrar su cumpleaños número 100. El pasado mes de febrero, León fue homenajeado por autoridades de la política de Venezuela.

León nació el 2 de febrero de 1925 bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez. En una época donde no había tanto apoyo al atletismo, logró viajar a los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.

Aunque su participación se dio gracias a una donación del Gobierno británico. León culminó su participación en el decimocuarto puesto de la prueba de los 1,000 metros contrarreloj del ciclismo de pista, según notas oficiales.

León se graduó de ingeniero en la principal casa de estudios del país. Fue egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El atleta consiguió ser campeón nacional durante tres años consecutivos, de 1941 a 1943.

Posteriormente, se incorporó al equipo italiano de Bianchi apadrinado por el ciclista Fausto Coppi, señaló el Comité Olímpico Venezolano (COV).

En Pekín 2008, el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) lo incluyó como invitado especial de la delegación que viajó a China para los Juegos Olímpicos. Esto con el fin de celebrar los 60 años de su debut en Londres.



