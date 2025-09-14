¿Quién ganó el Miss Universe México 2025?

Fátima Bosch ganó la noche de este 13 de septiembre el Miss Universe México, por lo que viajará a Tailandia para representar a su país en busca de la anhelada corona del certamen de belleza más importante del mundo.

La representante de Tabasco logró convencer al jurado para alzarse en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la ciudad de Zapopan, en Jalisco, con el título de Miss México.

En su participación, la modelo se caracterizó por su buena oratoria, elegancia y dominio de la pasarela.

La organización publicó un mensaje para felicitar a la nueva reina: “Fatima Bosch, Miss Universo México 2025, quien llevará con orgullo el nombre de nuestro país hasta Tailandia. Su talento, belleza y determinación son el reflejo de la grandeza de México. ¡Felicidades, Fátima! ¡Estamos listos para conquistar el universo contigo!”.

En la ronda de preguntas también destacó por el mensaje que dio acerca de cómo ve a su país en el futuro. “El México que yo quiero para el futuro es un país donde la educación y salud de calidad sean un derecho, no un privilegio. Donde las mujeres podamos salir a la calle sin miedo, donde ningún niño tenga necesidad de renunciar a sus sueños”.

Además de esto, comentó: “Yo los invito a todos a construir este México soñado, porque si queremos, podemos”.

Para muchos, su discurso fue el más acertado de la noche y la ayudó a llevarse la corona.

Algunos mensajes que dejaron luego de su triunfo fueron: “Vuelve la elegancia y belleza del Miss Universo”, “Porque los sueños se convierten en realidad y porque Dios así lo quiso”, “Bella”, “La favorita de Dios”.

La ganadora del certamen tiene 25 años de edad y tiene una importante formación

académica en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Además, ha estudiado en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Se sabe también que le gusta el tenis, la equitación, la música, la pintura y la lectura.