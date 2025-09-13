Zuleyka Rivera habla de su rol como jurado en Miss Universe México

Zuleyka Rivera, actriz y modelo puertorriqueña, estará esta noche como jurado en la elección de la Miss Universe México en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la ciudad de Zapopan, en Jalisco.

En una reciente publicación en Instagram, la boricua habló de esta experiencia: “Con gran honor y compromiso asumo mi responsabilidad como parte del jurado de Miss Universe Mexico”.

Además, comentó cómo fue su experiencia al conocer a las candidatas que buscan representar a su país en el concurso de belleza más importante del mundo.

“Quedé profundamente enamorada de las historias de cada una de las chicas que tuve la oportunidad de entrevistar personalmente ayer 💫, y hoy es la gran noche final donde se elegirá a la mujer que representará con orgullo la belleza mexicana en el próximo Miss Universo este noviembre en Tailandia”, dijo.

Muchos seguidores de la famosa se mostraron emocionados con que esté en el concurso. Por eso le dejaron mensajes como: “Qué hermosa, muchas felicidades de parte de México”, “Jurado de lujo contigo la Miss Universo, porfa, observa bien y que gane la que tenga que ganar”.

Zuleyka Rivera ha estado muy relacionada este año con los certámenes de belleza, debido a que estuvo en el programa Miss Universe Latina, El Reality, en donde fue la capitana del equipo Rubí, pero por diferencias con el jurado abandonó ese proyecto.

En ese momento, la boricua se mostró bastante molesta y poco después Jacky Bracamontes confirmó la noticia: “Como pueden ver, hay un lugar vacío en la mesa de las capitanas. Durante el programa de anoche Zuleyka no estuvo de acuerdo con los comentarios de los jueces y decidió no estar en el resto del episodio. Tengo que comunicarles a ustedes, nuestra audiencia, y principalmente a las integrantes del equipo Rubí que Zuleyka no continuará en su puesto como capitana de Miss Universe Latina, el reality”.

