Maestras en Ohio ganan $1 millón en el Powerball y comparten el premio con los hijos de una compañera fallecida

Un gesto de solidaridad y amistad ha conmovido a la comunidad educativa en Ohio. Un grupo de maestras que juega en conjunto la lotería desde hace años ganó un premio de $1 millón de dólares y decidió compartir la parte correspondiente a una compañera fallecida con los hijos de esta.

El grupo está integrado por 10 docentes y exempleadas de la Crestview Elementary School en Ashland. Entre ellas se encontraba Mary Jo Manocchio, una querida maestra que trabajó más de 2 décadas en la institución antes de fallecer en marzo de 2021 a causa del cáncer. Sus compañeras no solo continuaron con la tradición de jugar a la lotería en su honor, sino que además decidieron seguir aportando su parte al pozo común como si ella aún formara parte del grupo.

“Ella era una buena amiga”, dijo Karen Rader, maestra de arte jubilada y coordinadora del grupo, en declaraciones al medio local WJW. Con la voz entrecortada, agregó: “Amaba a sus hijos, a sus propios hijos y a los niños a los que enseñaba”.

El boleto ganador

El pasado 6 de agosto, la suerte finalmente tocó la puerta del grupo. El boleto de Powerball adquirido por Rader en una gasolinera resultó ganador de $1,000,004. “Estaba tomando café cuando me di cuenta de que habíamos ganado. Llamaba a mi hija y le dije: creo que ganamos $1 millón. Nadie me creía hasta que revisaron los números ellos mismos”, recordó Rader.

Tras descontar los impuestos, cada una de las participantes recibirá aproximadamente $72,000. Algunas planean usar el dinero para pagar hipotecas, otras para comprar autos o cubrir gastos familiares. Sin embargo, lo más significativo ha sido la decisión unánime de que la parte de Mary Jo Manocchio vaya destinada a sus 4 hijos adultos.

Un homenaje cargado de amor

De acuerdo con el obituario de Manocchio, ella no solo fue una maestra dedicada, sino también una figura muy activa dentro de la comunidad de Crestview. “Amaba enseñar y disfrutaba inmensamente trabajar con sus estudiantes”, recordaron sus familiares.

Para sus compañeras, mantenerla presente en el grupo de la lotería fue una forma de honrar su memoria. “Mary Jo es nuestro ángel guardián”, comentó Rader. El premio, dicen, se siente como una bendición colectiva que llega también gracias al recuerdo de su amiga.

Los hijos de la maestra han recibido con gratitud la parte correspondiente de su madre. Según WJW, están considerando destinarlo a un viaje familiar o a un memorial en honor a ella. “Eso es lo que Mary Jo hubiera amado: tener a su familia reunida”, expresó Rader.

Más que dinero, un legado

La historia rápidamente se volvió viral en Ohio y en redes sociales. No es común que los premios de lotería estén vinculados a relatos de amistad y lealtad, pero en este caso el gesto se ha interpretado como un ejemplo de comunidad. En un país donde millones sueñan con acertar los números ganadores, estas maestras recordaron que el verdadero premio es la solidaridad.

La lotería de Ohio destacó también el caso, subrayando el compromiso de estas mujeres no solo con su trabajo educativo, sino con los valores humanos que promueven dentro y fuera de las aulas.

