Ganadores de los $1,787 millones del Powerball: ¿cuánto tiempo tienen los ganadores para reclamar su premio?

En Estados Unidos, ganar el Powerball puede cambiar la vida de cualquier persona. Sin embargo, muchos jugadores desconocen que los premios tienen fecha de vencimiento y que, si no se reclaman a tiempo, el dinero simplemente expira y regresa a los fondos estatales. Por eso, conocer los plazos de cobro es fundamental para no perder una fortuna.

La lotería estadounidense establece que los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde fue comprado el boleto ganador. Cada estado fija sus propias reglas, pero en general el plazo para cobrar oscila entre 90 días y un año a partir del sorteo.

Según el sitio oficial de Powerball, “las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta”.

La fecha límite suele aparecer impresa en el reverso del boleto. Si no figura, las autoridades recomiendan que los jugadores se comuniquen directamente con la lotería estatal.

Premios pequeños y mayores: cómo se reclaman

El proceso para reclamar un premio depende del monto:

* Hasta $600 dólares: los ganadores pueden acudir a cualquier punto de venta autorizado dentro del estado donde adquirieron el boleto.

* Más de $600: el trámite debe hacerse en oficinas de lotería o en la sede central de la jurisdicción, ya sea en persona o por correo.

En ambos casos, se solicita una identificación válida del jugador y la firma en el reverso del boleto para garantizar la legitimidad.

Texas y Missouri: plazos y requisitos

El sorteo del 6 de septiembre de 2025 dejó un pozo histórico de $1,787 millones, dividido entre 2 jugadores: uno de Texas y otro de Missouri. Ambos estados otorgan 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar la fortuna.

Texas: el reclamo puede realizarse en persona en una sucursal de lotería o por correo. En situaciones especiales, como personal militar, el plazo puede extenderse. Siempre se requiere identificación oficial.

Missouri: los premios mayores a $600 deben gestionarse con cita previa en una oficina de lotería o mediante correo postal. Además, se exige que el boleto contenga en el reverso nombre completo, dirección, número telefónico y firma del ganador. Como medida de seguridad, la lotería recomienda hacer una fotocopia del boleto por ambos lados antes de enviarlo.

Paso a paso para reclamar un premio del Powerball

1) Firmar el boleto: la firma en el reverso protege contra fraudes y evita disputas.

2) Elegir el método de cobro: el ganador puede recibir el dinero en un solo pago o en 30 cuotas anuales.

3) Seleccionar la vía de reclamo: presencial, en tienda autorizada, por correo, en línea o en centros de reclamo.

4) Verificar la vigencia: si se supera el plazo de caducidad, el derecho al premio se pierde.

La importancia de revisar los boletos

Ganar la lotería puede ser un sueño hecho realidad, pero también existen casos de personas que pierden su derecho al premio por no revisar a tiempo sus boletos. En Estados Unidos, millones de dólares regresan cada año a los fondos estatales debido a que los ganadores nunca reclamaron su dinero.

Por esa razón, las autoridades recomiendan que los jugadores:

* Revisen los resultados después de cada sorteo.

* Conserven los boletos en un lugar seguro.

* Lean con atención la fecha de vencimiento.

