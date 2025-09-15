Bruce Willis y Emma Heming se comunican a través de su ‘propio lenguaje’

El actor Bruce Willis enfrenta desde 2022 una batalla contra la demencia frontotemporal, un diagnóstico que le cambió la vida a él, a su familia y, sobre todo, a su esposa, Emma Heming. Sin embargo, Heming explicó que su día a día se construye con silencios, miradas y un “idioma propio” que, según ella, se ha convertido en su manera más íntima de seguir juntos.

“Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio idioma, nuestra propia manera de comunicarnos. Se trata simplemente de sentarme con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta expresarse en su propio idioma”, confesó la exmodelo al Sunday Times, con lágrimas en los ojos.

La enfermedad, que afecta directamente al uso y comprensión del lenguaje, transformó poco a poco la personalidad del actor de 70 años. Heming recordó cómo cambió la personalidad de Bruce meses antes de su diagnóstico: “Simplemente no era Bruce. No era el hombre con el que me casé. Fue como despertar con otra persona”, agregó.

En medio del caos emocional, Heming tomó una decisión que sorprendió a muchos: mudar a Willis a una vivienda separada, justo frente a la casa donde ella vive con sus dos hijas, Evelyn (13) y Mabel (11). Una decisión que, asegura, fue un alivio tanto para ella como para el círculo cercano del actor.

“Ha sido una gran diferencia para más amigos y familiares tener su propia experiencia con él sin estar en mi casa, sin mi presencia constante ni mi ansiedad por cómo manejar al invitado y sus expectativas, y luego tener que ver sus reacciones”, explicó.

Emma Heming Willis tells @MeganAgnew about her husband Bruce Willis's dementia diagnosis, making family life work for their daughters and how Demi Moore has been a rock for her.



Read the full interview below

Respecto a sus hijas, Emma indicó que las pequeñas han aprendido a adaptarse a la enfermedad de su padre y han sabido desenvolverse con él: “Es hermoso, pero es difícil para ellas. Lo extrañan“, agregó.

En su nuevo libro, ‘The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path’, Heming detalla cómo enfrentó la conversación más dura: explicarles a sus niñas que su padre se mudaría de casa debido a las atenciones que ahora requiere el histrión, describiendo que, aunque esta fue la decisión correcta para Bruce, fue “dolorosa” para ella.

