Esposa de Bruce Willis dijo cómo la salud del actor afectó su matrimonio

Emma Heming Willis es la esposa del actor Bruce Willis y durante una exclusiva para Vanity Fair reveló nuevos detalles que la involucran sentimentalmente y sobre cómo la situación de salud de él venía afectando su matrimonio. Sin embargo, detalló que cuando ella pensó que lo mejor para ellos sería divorciarse porque las cosas no tenían el rumbo deseado, no sabían que él estaba enfermo.

Además, mencionó que llegó a un punto en su relación en que los sentimientos comenzaron a unirse, pero de manera negativa, ya que sentía que las cosas no estaban fluyendo, y más cuando ella estaba consciente de que entre ellos todo era muy diferente; por eso estaba “muy enojada, muy molesta, muy triste”.

Emma no pudo negar que percibía que un vínculo amoroso de años, donde conformaron una familia, se estaba yendo y la chispa que caracterizaba al actor ya no estaba presente. Esa situación no la entendía y, con el transcurrir de los días, todo empeoraba: “Sentía que mi matrimonio se desmoronaba… Me preguntaba: ‘¿Qué está pasando? Esta no es la persona con la que me casé. Algo está muy mal'”.

Heming Willis mencionó que era claro que “algo no estaba bien”, pero en un principio decidió creer que se trataba de un mal momento entre ellos, situaciones o etapas que generalmente atraviesan todas las parejas; aunque la indiferencia que Bruce tenía hacia ella llegó a un punto en el que llegó a pensar que el amor que sintió ya no volvería a estar presente tras tantos años de casados.

Recordemos que hace pocas semanas la esposa del actor ofreció una entrevista a ABC, donde habló sobre cómo se encuentra él tras haber sido diagnosticado con demencia frontotemporal. Es claro que la salud de Bruce empeora con el transcurrir del tiempo y cada vez ha tenido más dificultades para hablar e incluso para recordar momentos clave o relevantes, ya que su enfermedad es degenerativa y no existe una cura para ayudarlo.

La pareja sentimental de Willis aprovechó para mencionar que él ya no vive en casa y tuvo que llevarlo a un sitio especializado para que reciba el cuidado que requiere por la afección diagnosticada hace varios años. Tras las críticas que recibió por tomar esa decisión, ha sido fuertemente criticada.

