Demi Moore habla sobre los cambios de personalidad de Bruce Willis

La actriz Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, reflexionó sobre los profundos cambios en la personalidad del actor debido a la demencia frontotemporal (DFT), en un reciente episodio de The Oprah Winfrey Podcast.

En la entrevista, Moore destacó la importancia de la paciencia y la aceptación, tanto para los cuidadores como para quienes enfrentan este doloroso proceso de ver cómo una persona querida pierde su esencia con el tiempo.

Cambios de personalidad

A lo largo de la conversación, Demi Moore detalló cómo Bruce Willis, conocido por su energía vibrante y su carácter fuerte, ha experimentado transformaciones radicales en su comportamiento a medida que la enfermedad progresa. La actriz compartió que el proceso ha sido profundamente doloroso para ella, pues lo que más le ha costado es ver cómo alguien tan lleno de vida se ha convertido en una versión diferente de sí mismo.

“Lo más importante es aceptar a la persona tal y como es en este momento”, comentó Moore.

“Aferrarse a la imagen de la persona que fue genera solo ansiedad y dolor. Aceptar el presente es lo que te permite acompañarlos mejor en este camino”, agregó, compartiendo un enfoque sensato y humano sobre el proceso de cuidar a alguien con una enfermedad degenerativa.

Demi Moore defiende a esposa de Bruce Willis

En este sentido, Moore también elogió la labor de Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis, quien ha sido una figura clave en el cuidado del actor.

“Siento mucha compasión por Emma. Nadie podría haber previsto que las cosas tomarían este giro, pero ella ha hecho un trabajo magistral”, expresó Demi, subrayando el esfuerzo y dedicación de Heming, especialmente en medio de las críticas que ha recibido por tomar la difícil decisión de trasladar a Bruce a una casa adaptada a sus necesidades.

Emma Heming, por su parte, ha defendido su decisión de colocar a Bruce en una residencia especializada con atención 24/7, aunque aseguró que este paso fue uno de los más difíciles que ha tenido que tomar. En sus últimas declaraciones, compartió que a pesar de la pérdida de algunas capacidades de comunicación de su esposo, la salud general de Bruce sigue siendo buena, y aunque sus momentos de lucidez son cada vez más raros, cuando ocurren, son “destellos de la personalidad vibrante” que siempre la hizo enamorarse de él.

El relato de Demi Moore y Emma Heming sobre este viaje tan emocional se ha convertido en un testimonio de fortaleza, aceptación y amor en tiempos de dificultad. Ambas han destacado la importancia de apoyar a los cuidadores y entender que el proceso de adaptación a la enfermedad puede implicar grandes sacrificios personales y emocionales.

Este tipo de conversaciones no solo brindan consuelo a aquellos que atraviesan situaciones similares, sino que también aumentan la visibilidad sobre enfermedades como la demencia frontotemporal y la relevancia de la empatía y el cuidado familiar en momentos de crisis.

