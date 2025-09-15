Chris Brown realiza baile sensual en pleno show con Kayla Nicole, ex de Travis Kelce

El cantante Chris Brown no solo ofreció un concierto explosivo el fin de semana en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sino que también protagonizó una escena que sorprendió al público cuando le regaló a Kayla Nicole, exnovia de Travis Kelce, un baile erótico que se hizo viral en redes sociales.

En varios videos que circulan en redes sociales, se ve a la modelo e influencer, de 33 años, sentada en una silla roja en pleno escenario mientras Brown interpreta su clásico “Take You Down”.

Posteriormente, las cosas subieron de nivel cuando el rapero rodeó a Nicole, se lanzó al suelo para ejecutar un baile cargado de sensualidad y, finalmente, se acercó a ella con tanta química que el público apenas podía contener los gritos. La modelo, lejos de incomodarse, levantó las piernas y le dio pie a Chris para intensificar la coreografía, algo que muchos describieron como “el momento más intenso de la noche”.

La química entre ambos sacudió a la audiencia presente, y justo cuando parecía que iban a besarse, las luces se apagaron en el SoFi Stadium, para cerrar el acto, logrando que muchos no paren de hablar del concierto de Chris Brown en Los Ángeles.

Cabe mencionar que Kayla Nicole mantuvo una relación intermitente con Travis Kelce entre 2017 y 2022. El futbolista hora disfruta de un romance mediático con Taylor Swift, con quien lleva poco más de un año y ya es considerado como una de las parejas más sólidas del espectáculo.

A pesar de la separación y que trataron de seguir siendo amigos, Nicole afirmó que todavía recibe muchas críticas en línea sobre el jugador de los Kansas City Chiefs y su nueva pareja.

“Pasar por una ruptura pública, para ser franca, ha sido abrumador”, declaró la también empresaria durante una aparición en el programa Special Forces: World’s Toughest Test. “Nunca había experimentado algo así”.

