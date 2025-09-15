Compañero de Neymar Jr. recibió brutal rodillazo en la cabeza y fue evacuado en ambulancia [VIDEO]

Gabriel Brazão, portero del Santos y compañero de Neymar Jr. recibió un brutal rodillazo en la cabeza que lo obligó a salir del partido en ambulancia y ha causado preocupación en Brasil por su estado de salud.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La acción ocurrió en el partido entre Santos y Atlético Mineiro por la Serie A de Brasil. Transcurría el minuto 49 de partido cuando el portero de 24 años se lanzó a despejar un balón dividido. Sin embargo, se encontró con la rodilla del futbolista Igor Gomes, que acababa de entrar al campo.

Tras el impacto, el portero estuvo varios minutos tendido en el suelo con notorios gestos de dolor. Brazão fue atendido al momento por los servicios médicos. El guardameta tenía un aparatoso bulto en su frente con el que increíblemente siguió jugando.

El brasileño Gabriel Brazao celebra la victoria contra Alemania durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Calcuta, India, el domingo 22 de octubre de 2017. (Foto AP/Bikas Das)

Imagens fortes: a dividida entre Igor Gomes e Gabriel Brazão.



O goleiro do Santos chegou a ficar desmaiado em campo e ficou com um galo na cabeça.



🎥 @canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/b6VL3K257G — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 14, 2025

La preocupación y los minutos de tensión llegarían a la mitad del segundo tiempo cuando Gabriel cayó al suelo de forma abrupta con la mirada perdida. El encuentro se detuvo y nuevamente los servicios médicos ingresaron al campo.

Al guardameta se le colocó un collarín y fue evacuado en ambulancia tras un par de minutos de tensión y preocupación. Horas después, el Santos compartió un pequeño comunicado en X explicando el estado de salud del portero.

El club brasileño informó que el guardameta fue sometido a exámenes médicos en su cabeza, donde se descartaron daños y alteraciones.

“El portero Gabriel Brazão fue sometido a una tomografía computarizada y no se detectaron cambios. El atleta ya recibió el alta del hospital Mater Dei y regresará a Santos con la delegación del club”, indicaron.

O goleiro Gabriel Brazão passou por tomografia e não teve nenhuma alteração detectada.



O atleta já teve alta do hospital Mater Dei e retornará para Santos junto com a delegação do clube. pic.twitter.com/GGZm4sGmdi — Santos FC (@SantosFC) September 14, 2025

Este lunes, el Santos también publicó un video en el que muestran a Gabriel de vuelta en la concentración con el equipo y saludando a sus compañeros. “Brazão ya está de vuelta con la delegación. Todo bien con nuestro portero”, escribieron.

O Brazão já está com a delegação, nação santista. Tudo certo com o nosso goleiro! 🤍🖤 pic.twitter.com/kKwo2Ymu3T — Santos FC (@SantosFC) September 15, 2025

Tras un partido cargado de tensión y dramatismo, Santos logró arañar un empate agónico gracias a un penalti convertido por Tiquinho Soares a tres minutos del final. El gol, que llegó cuando todo parecía perdido, puso justicia a un duelo marcado por la intensidad y los altibajos.

Neymar fue titular y mostró destellos de participación, pero no logró inclinar la balanza. Fue sustituido en el minuto 81, dejando el campo con su equipo aún en desventaja. La expulsión de Ze Ivaldo al 55 lo dejó aislado en ataque, limitando severamente su influencia en el juego y condenando a Santos a remar a contracorriente.



Sigue leyendo:

· Jugadora Savannah DeMelo se desplomó en pleno partido ante Seattle Reign en la NWSL

· Carlo Ancelotti advierte a Neymar: solo jugará el Mundial 2026 si está en plenitud física

· Nicolás Maduro desafía las normas de la FIFA y exige “reorganización” en la selección de Venezuela