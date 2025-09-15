Joe Burrow sufre lesión grave en el pie y será baja al menos tres meses con los Bengals

Los problemas de la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals volvieron a golpear al mariscal de campo Joe Burrow, quien salió lesionado en la victoria 31-27 sobre los Jacksonville Jaguars por la Semana 2 de la NFL 2025.

Burrow abandonó el encuentro en el segundo cuarto tras ser capturado por dos defensivos de Jacksonville. Luego de permanecer varios minutos en el campo con asistencia médica, fue descartado para el resto del partido.

Los primeros reportes apuntaban a un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo. Sin embargo, Ian Rapoport (NFL.com) detalló que se trata de una lesión de grado 3, la más grave posible. Posteriormente, Adam Schefter (ESPN) confirmó que Burrow deberá pasar por el quirófano y que estará fuera de acción un mínimo de tres meses, lo que compromete seriamente su presencia en lo que resta de la fase regular.

Ante su ausencia, Jake Browning asumirá la titularidad. El suplente fue clave en la remontada del domingo, liderando la serie final que terminó en el touchdown del triunfo. Aun así, Schefter adelantó que la directiva de Cincinnati ya explora el mercado de agentes libres para reforzar la posición de quarterback.

El calendario inmediato tampoco da tregua: los Bengals visitarán a los Minnesota Vikings en la Semana 3 y viajarán a Denver para enfrentar a los Broncos en la Semana 4.

La baja de Burrow representa un golpe durísimo para las aspiraciones de Cincinnati, que vuelve a enfrentar la pesadilla de perder a su mariscal estrella en el inicio de la temporada.

