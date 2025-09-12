Así se encuentra la lista de los máximos goleadores de la selección mexicana

La lucha por convertirse en uno de los grandes goleadores históricos de la Selección Mexicana es algo que ha tomado mucha más fuerza durante los últimos años y durante este ciclo mundialista se ha encendido más todavía gracias a la preparación que ha venido realizando el equipo contra otros combinados nacionales.

La muestra más reciente de esto fue el partido amistoso que tuvo el conjunto dirigido por Javier Aguirre contra Corea del Sur, donde el delantero Raúl Jiménez dio un paso importante al marcar un tanto que lo acerca aún más a la segunda casilla de la lista histórica.

Leyendas que marcaron al Tri con sus goles

A lo largo de más de cien años de encuentros, el combinado azteca ha visto desfilar a futbolistas que dejaron huella gracias a sus anotaciones. Sin embargo, existen figuras de distintas épocas que han conseguido grandes números, aunque la mayoría de los referentes goleadores pertenecen a tiempos recientes gracias a la gran cantidad de competencias y partidos oficiales que se disputan en la actualidad.

El trono de máximo anotador del Tri sigue en manos del atacante Javier “Chicharito” Hernández, quien ostenta esta posición desde hace casi diez años y hasta la fecha nadie ha podido superar as sus 52 goles; esta marca la alcanzó en 2019, justo antes de dejar de ser considerado para futuras convocatorias de la Selección.

Cuauhtémoc Blanco pide el retiro de Chicharito Hernández. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7

La segunda posición de las anotaciones la posee Jared Borgetti, quien durante un tiempo fue la referencia ofensiva más grande que tuvo México con un total de 46 anotaciones; el “Zorro del Desierto” llegó a ser el goleador absoluto y mantuvo ese honor durante varios años. Sin embargo, su lugar como segundo máximo anotador podría no durar mucho.

El avance de Raúl Jiménez

Actualmente Raúl Jiménez ha alcanzado 44 goles vistiendo la camiseta tricolor, cifra que lo coloca a solo dos tantos de empatar a Borgetti. El delantero del Fulham es además el único entre los primeros diez goleadores históricos que sigue activo y convocado regularmente, lo que le abre las posibilidades de poder romper la marca de Chicharito Hernández de cara al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Cabe aclarar que la FIFA únicamente le reconoce 43 goles oficiales, ya que una de sus dianas fue contra Martinica en 2019, selección que pertenece a la Concacaf pero no está afiliada a la máxima autoridad del fútbol mundial.

Listado de los 10 máximos anotadores en la selección mexicana:

Javier Hernández (52)

Jared Borgetti (46)

Raúl Jiménez (44) * 43 para la FIFA

Cuauhtémoc Blanco (38)

Luis Hernández (35)

Carlos Hermosillo (34)

Enrique Borja (31)

Luis Roberto Alves ‘Zague’ (30)

Hugo Sánchez (29)

Andrés Guardado (28)

Sigue leyendo:

–André Jardine cuenta los detalles sobre el fichaje de Allan Saint-Maximin

–Cristiano Ronaldo es nombrado como el “Mejor de siempre” en Portugal

–Lionel Messi lideró la tabla goleadora de las Eliminatorias Sudamericanas