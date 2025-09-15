Los momentos que marcaron la gala de los Premios Emmy 2025

La edición 77 de los Premios Emmy estuvo llena de momentos especiales e hitos que marcaron la ceremonia de este año. Varias series y actores recibieron reconocimientos de la Academia de Televisión por su trabajo en producciones de este año.

La ceremonia inició con una ovación de pie a Stephen Colbert, cuyo programa ‘ The Late Show with Stephen Colbert’ culminará su emisión en mayo de 2026. Aunque Paramount alega que fue una decisión netamente financiera, se ha especulado otros motivos detrás de esa decisión. Colbert, conocido por su postura crítica hacia el presidente Donald Trump, habló previamente en contra de un acuerdo de Paramount para resolver una demanda de Trump contra la cadena. Debido a este supuesto acuerdo se ha especulado que el cierre se debe a razones políticas y no financieras.

“Ya que tengo su atención, ¿alguien está contratando?”, bromeó Colbert al subir al escenario.

Stephen Colbert earns a massive standing ovation at the #Emmys and jokes "Is anyone hiring?" pic.twitter.com/vepMYMXdSX — Variety (@Variety) September 15, 2025

Varios de los ganadores de la noche no solo vivieron un momento especial al levantar la estatuilla, sino que marcaron hitos o hicieron historia en la ceremonia de los Emmy.

Jean Smart ganó su cuarto Emmy por su papel de Deborah Vance en Hacks, de HBO. Ha ganado cada vez que ha sido nominada. Hannah Einbinder, de Hacks, ganó su primer Emmy como actriz de reparto en una serie de comedia. Al finalizar su discurso envió un fuerte mensaje en contra de ICE y por la libertad de Palestina.

"Go Birds, F*** ICE and Free Palestine" – #Hacks star Hannah Einbinder after her #Emmys win pic.twitter.com/OIIZD31rLf — The Hollywood Reporter (@THR) September 15, 2025

El actor español Javier Bardem también exigió la libertad de Palestina ante los ataques israelíes durante la alfombra roja del evento. “No trabajaré con ninguna compañía de cine o televisión que justifiqie o apoye el genocidio en Gaza: Así de simple.No deberíamos poder hacer eso, ni en esta industria ni en ninguna otra”, dijo Bardem.

Tramell Tillman es el primer actor negro en ganar en la categoría Mejor Actor de Reparto en una serie Dramática.

Tramell Tillman ganó el Emmy por su papel en ‘Severance. Crédito: Danny Moloshok | AP

Owen Cooper, de 15 años, hizo historia al convertirse en el ganador más joven en la historia de los Emmy en cualquier categoría de actuación. Cooper actuó en la exitosa miniserie dramática de Netflix ‘Adolescence’ y se llevó el premio en la categoría mejor actor de reparto en una miniserie.

Owen Cooper es el actor más joven en recibir un Emmy en las categorías de actuación. Crédito: Chris Pizzello | AP

‘The Late Show With Stephen Colbert’ vivió un emotivo momento al recibir el premio como mejor programa de entrevistas. Todos los miembros del equipo subieron al escenario para recibir el premio junto con Colbert ante el inminente fin del programa.

Stephen Colbert recibe el premio como mejor programa de entrevistas por ‘The Late Show With Stephen Colbert’. Crédito: Chris Pizzello | AP

