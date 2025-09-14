Legendary Studios adquirió los derechos del fanfic de Harry Potter escrito por SenLinYu

Para una generación, los fanfiction han sido parte importante de la adolescencia. Desde las lectoras, hasta las creadoras. Muchas publicaban sus historias en plataformas sin ninguna aspiración, pero a la fecha hay varias de estas autoras que se han hecho conocidas y que han logrado publicaciones con editoriales reales.

Por eso no es de extrañar que SenLinYu esté a punto de publicar su primer libro, el cual nación de un fanfic de Harry Potter. Incluso, que dicho libro ya tenga reservado los derechos para hacer una adaptación cinematográfica.

Esta semana ‘The Hollywood Reporter’ informó que Legendary Studios ha hecho una oferta preventiva de $3 millones de dólares sobre ‘Alchemised’, el libro que estará disponible desde el próximo 23 de septiembre.

Algunas fuentes le dijeron al medio que este podría convertirse en una de las sumas más altas por los derechos cinematográficos de un libro.

‘The Hollywood Reporter’ pudo hablar con SenLinYu, quien dijo: “Me siento honrado por el increíble entusiasmo de Legendary por el proyecto y no puedo esperar a ver cómo el mundo de Paladia cobra vida”.

SenLinYu es conocida por sus fanfic de Harry Potter, la popular historia creada por J. K. Rowling. Sus versiones estaban muy centradas en el amor prohibido entre Hermione Granger y Draco Malfoy (conocido como Dramione). Una de sus publicaciones más populares es ‘Manacled’, una fantasía oscura publicada en 2023 que fusiona Potter y ‘The Handmaid’s Tale’.

Ahora, la novela oscura que será publicada en los próximos días se llama ‘Alchemised’ y comenzó como un Dramione. La historia centra en una alquimista y sanadora llamada Helen Marino, quien es enviada a la ruinosa finca de un nigromante para investigar sus recuerdos olvidados.

Aunque Legendary Studios ya ha reservado los derechos de su adaptación cinematográfica, por los momentos no se tiene información sobre cómo será película, cuándo comenzará a filmarse y quiénes serán sus protagonistas.

