Juez niega intento de Justin Baldoni de citar a Taylor Swift en el juicio de Blake Lively

Un juez federal rechazó el intento de último minuto de Justin Baldoni para citar a Taylor Swift como testigo en el próximo juicio derivado de las acusaciones de Blake Lively por acoso sexual y represalias durante el rodaje de ‘It Ends with Us’.

Según informó Rolling Stone, en una orden emitida el viernes, el juez de distrito Lewis Liman determinó que Baldoni y sus coacusados en Wayfarer Studios presentaron la solicitud fuera de tiempo, lo que les hizo perder la oportunidad de pedir la audiencia.

No obstante, el magistrado concedió una prórroga de 10 días para que Lively para tomará las declaraciones de Baldoni y de otras dos personas, debido a retrasos en la entrega de documentos por parte de los acusados.

En su escrito, Liman señaló que la única justificación ofrecida por Baldoni y Wayfarer Studios para la prórroga solicitada era que las obligaciones profesionales de Swift le impedían comparecer antes del 20 de octubre de 2025.

“La única justificación que Baldoni y Wayfarer han presentado para la prórroga es que las obligaciones profesionales preexistentes de Swift le impiden comparecer antes del 20 de octubre de 2025″, escribió Liman. “No han demostrado la debida diligencia, por lo que se deniega la prórroga solicitada”, resolvió el juez.

La defensa de la cantante, encabezada por la abogada J. Douglas Baldridge, precisó además que Swift nunca había aceptado declarar y que su agenda se encuentra comprometida con proyectos profesionales, entre ellos su relación con el deportista Travis Kelce y la preparación de su próximo álbum The Life of a Showgirl.

NEW: A federal judge has denied Justin Baldoni’s last-minute bid to depose Taylor Swift. https://t.co/SPWX4y4FwA pic.twitter.com/TcLSx7Gxgf — Rolling Stone (@RollingStone) September 13, 2025

Blake Lively demandó a Justin Baldoni y a Wayfarer Studios, alegando que el actor la sometió a acoso sexual durante la producción y luego buscó desacreditarla.

Entre los incidentes denunciados, la protagonista de ‘Gossip Girl’ relató situaciones incómodas durante la filmación de escenas íntimas, así como intentos de Baldoni de modificar el guion con contenido sexual explícito.

Taylor Swift se vio involucrada inicialmente en el litigio cuando Baldoni incluyó en su demanda por difamación afirmaciones de que la cantante presenció una reunión clave en el penthouse de Lively relacionada con cambios en el guion.

Los abogados de Lively acusaron al equipo de Baldoni de intentar usar el nombre de Swift como estrategia mediática, calificando sus acciones como un intento de “generar espectáculo“.

El juez Liman concluyó que la falta de diligencia de Baldoni y Wayfarer no justificaba la prórroga solicitada, reforzando la negativa de involucrar a Swift en el proceso de manera tardía y subrayando la importancia de respetar los tiempos legales establecidos en el caso.

