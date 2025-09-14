Premios Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja
Entre flashes y poses ensayadas, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja de los Emmy con sus mejores galas
La televisión estadounidense está de fiesta. Este domingo 14 de septiembre, el Peacock Theater de Los Ángeles se vistió de brillo, glamour y un poquito de drama para celebrar la 77ª edición de los premios Emmy.
Como cada año, antes de arrancar la transmisión oficial que se llevará a cabo por por CBS y Paramount+, entre flashes, poses ensayadas y uno que otro guiño espontáneo a las cámaras, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja con sus mejores galas, dejando a su paso algunos looks para recordar.
Y aunque sin duda alguna lo mejor de la noche aún está por verse en las premiaciones, bajo la conducción del comediante estadounidense Nate Bargatze, quien será el presentador oficial de la ceremonia, queda claro que, al menos en cuestión de estilo, la alfombra roja de los Emmy 2025 ya tiene algunos ganadores.
Aquí te dejamos los atuendos que más llamaron la atención de los famosos
Sydney Sweeney
Halsey
Rita Ora
Selena Gómez y Benny Blanco
Jenna Ortega
Kathy Bates
Pedro Pascal
Sara Foster
Mario López
Ben Stiller y su esposa Christine Taylor
Sigue leyendo: