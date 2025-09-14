window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Premios Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

Entre flashes y poses ensayadas, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja de los Emmy con sus mejores galas

Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron cariñosos en los premios Emmy.

Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron cariñosos en los premios Emmy. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Avatar de José Antonio Castañeda

Por  José Antonio Castañeda

La televisión estadounidense está de fiesta. Este domingo 14 de septiembre, el Peacock Theater de Los Ángeles se vistió de brillo, glamour y un poquito de drama para celebrar la 77ª edición de los premios Emmy.

Como cada año, antes de arrancar la transmisión oficial que se llevará a cabo por por CBS y Paramount+, entre flashes, poses ensayadas y uno que otro guiño espontáneo a las cámaras, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja con sus mejores galas, dejando a su paso algunos looks para recordar.

Y aunque sin duda alguna lo mejor de la noche aún está por verse en las premiaciones, bajo la conducción del comediante estadounidense Nate Bargatze, quien será el presentador oficial de la ceremonia, queda claro que, al menos en cuestión de estilo, la alfombra roja de los Emmy 2025 ya tiene algunos ganadores.

Aquí te dejamos los atuendos que más llamaron la atención de los famosos

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney.
Crédito: Jae C. Hong | AP

Halsey

Halsey
Halsey.
Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Rita Ora

Rita Ora
Rita Ora.
Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Selena Gómez y Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco.
Selena Gómez y Benny Blanco.
Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Jenna Ortega

Jenna Ortega
Jenna Ortega.
Crédito: AP

Kathy Bates

Kathy Bates
Kathy Bates.
Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Pedro Pascal

Pedro Pascal
Pedro Pascal
Crédito: Jae C. Hong | AP

Sara Foster

Sara Foster
Sara Foster.
Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Mario López

Mario Lopez
Mario López.
Crédito: Jae C. Hong | AP

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor
Ben Stiller y su esposa Christine Taylor.
Crédito: Richard Shotwell | AP

Sigue leyendo:

En esta nota

Premios Emmy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending