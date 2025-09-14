Premios Emmy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

La televisión estadounidense está de fiesta. Este domingo 14 de septiembre, el Peacock Theater de Los Ángeles se vistió de brillo, glamour y un poquito de drama para celebrar la 77ª edición de los premios Emmy.

Como cada año, antes de arrancar la transmisión oficial que se llevará a cabo por por CBS y Paramount+, entre flashes, poses ensayadas y uno que otro guiño espontáneo a las cámaras, las celebridades desfilaron por la tradicional alfombra roja con sus mejores galas, dejando a su paso algunos looks para recordar.

Y aunque sin duda alguna lo mejor de la noche aún está por verse en las premiaciones, bajo la conducción del comediante estadounidense Nate Bargatze, quien será el presentador oficial de la ceremonia, queda claro que, al menos en cuestión de estilo, la alfombra roja de los Emmy 2025 ya tiene algunos ganadores.

Aquí te dejamos los atuendos que más llamaron la atención de los famosos

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney. Crédito: Jae C. Hong | AP

Halsey

Halsey. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Rita Ora

Rita Ora. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Selena Gómez y Benny Blanco

Selena Gómez y Benny Blanco. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Jenna Ortega

Jenna Ortega. Crédito: AP

Kathy Bates

Kathy Bates. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Pedro Pascal

Pedro Pascal Crédito: Jae C. Hong | AP

Sara Foster

Sara Foster. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

Mario López

Mario López. Crédito: Jae C. Hong | AP

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor. Crédito: Richard Shotwell | AP

