Madre de Pensilvania acusada de homicidio tras encontrar tres bebés muertos en su casa

Una mujer del condado de Armstrong fue acusada, luego de descubrir en el domicilio donde fue desalojada que había tres bebés muertos envueltos en toallas dentro de bolsas de basura. El propietario de la casa que habitaba la señora descubrió los restos de los infantes.

Jessica Mauthe, de 39 años, enfrenta cargos de homicidio criminal y abuso de cadáver, después de que la policía hiciera el descubrimiento en una casa en Cadogan Township, en donde habitó la acusada hasta que el propietario la desalojó, informó WTAE.

En un armario envuelto en toalla y dentro de una bolsa

La investigación inició el 13 de septiembre, cuando el propietario de la casa estaba haciendo limpieza en todo el lugar, el cual se encontraba en pésimas condiciones, tras el desalojó de Mauthe. La persona percibió un mal olor que lo llevó a encontrar el cuerpo de un bebé en una bolsa de basura dentro de un armario y de inmediato habló a las autoridades.

Inside the home where police say 3 deceased infants were found. They have charged Jessica Mauthe. Investigators say she admitted to giving birth to them and wrapping them in trash bags. #WTAE pic.twitter.com/aqNoxLAr76 — Marcie Cipriani (@MCipriani_WTAE) September 15, 2025

Los oficiales iniciaron una búsqueda por todo el domicilio y descubrieron los cuerpos de dos bebés más dentro de bolsas de basura en un ático. Los restos de los infantes fueron trasladados con el médico forense del condado.

Las autoridades localizaron a Mauthe, quien en el interrogatorio aceptó que los recién nacidos eran de ella. Confesó a la policía que cada vez que daba a luz, envolvía a los bebés en toallas, los metía en bolsas y escondía sus cuerpos.

El primer bebé lo dejó en el inodoro

La mujer le dijo a los oficiales que dio a luz a su primer bebé hace aproximadamente un año en su baño, sentada en el inodoro. Según la denuncia penal que presentó el noticiero WTAE, la señora afirmó que “el bebé permaneció en el inodoro durante varios minutos y que podía oírlo hacer ruidos”.

Después sacó al bebé del inodoro y lo envolvió en toallas “hasta que dejó de hacer ruidos”, para después guardarlo en el armario.

Mauthe admitió con las autoridades que el segundo y tercer bebé cuando nacieron los envolvió en toallas, los metía en bolsas y de nueva cuenta escondió sus cuerpos.

Los vecinos en shock

CBS News informó que este lunes, un equipo de limpieza estaba trabajando dentro de la casa y habló con una de las vecinas de Mauthe, quien dijo que “todo el vecindario está en shock”.

“Es simplemente malvado. Es más que enfermizo. ¿Cómo pudo hacer eso tres veces? No se tira a los bebés en los inodoros así como así”, añadió Carmen Félix al noticiero.

