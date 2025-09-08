Hombre en Inglaterra gana más de $1 millón en la lotería usando las fechas de su difunto padre

En Inglaterra, una historia que mezcla azar, memoria y destino ha llamado la atención de los medios internacionales. Darren McGuire, un ingeniero de gas de 46 años residente en Bolton, se convirtió en millonario luego de ganar más de $1 millón de dólares en la Lotería Nacional gracias a una jugada cargada de significado personal: utilizó como números las fechas de nacimiento y fallecimiento de su difunto padre.

El hombre apostó con el 22 de marzo de 1948, día en que nació su progenitor, y el 21 de septiembre de 2011, cuando falleció. Estos números resultaron ser la combinación ganadora en el sorteo del pasado 23 de julio, informó la BBC. Para McGuire, no se trató solo de suerte, sino también de una especie de señal.

Una señal entre rosas

El propio ganador reveló que la mañana del sorteo ocurrió algo que lo conmovió.

“2 rosales de nuestro jardín, que no habían florecido en más de 4 años, dieron una rosa roja perfecta. Para mí, fue un mensaje de mi padre, una señal de que ese era el día”, contó emocionado.

McGuire explicó que desde hace tiempo utiliza números vinculados a su padre como un homenaje en cada sorteo. Esta vez, el gesto tuvo un resultado que transformará la vida de su familia.

Justo el día que obtuvo el premio, el ganador recibió muchas “señales” que interpretó como un mensaje especial enviado por su padre. (Foto: Shutterstock)

El sueño de casarse después de 20 años

El ganador reconoció que una de sus primeras decisiones será casarse “con estilo” con su pareja de 2 décadas, Laura Thwaites.

“Llevamos 20 años juntos y siempre quisimos casarnos, pero surgieron cosas: Laura quedó embarazada, luego, nos mudamos de casa y yo trabajo mucho. Ahora por fin podremos hacerlo”, afirmó.

McGuire señaló que también desea mejorar su equilibrio entre trabajo y vida personal, pues suele laborar hasta 7 días a la semana como ingeniero de gas para una asociación de viviendas, un empleo que asegura disfrutar, pero que le resta tiempo con su familia.

Laura Thwaites, por su parte, dijo que el verdadero valor del premio no está en lo material, sino en la oportunidad de compartir más momentos juntos.

“La familia es lo más importante, igual que lo era para el padre de Darren. Tenerlo más en casa será especial; eso es lo que realmente significa esta victoria para nosotros”, expresó.

La pareja tiene 2 hijos adolescentes, quienes ya han comenzado a pedir deseos más terrenales: uno quiere una PlayStation 5, mientras que el otro pidió un día de compras para ropa y tenis.

Expansión del hogar y celebración

El dinero también servirá para ampliar la vivienda donde ya viven y que, aseguran, no planean abandonar. La idea es construir una extensión y habilitar el ático para conseguir más espacio, además de convertir el sótano en un bar y salón de fiestas.

“Amamos nuestra casa, el barrio y a nuestros vecinos. Queremos hacerla crecer con un estilo que nos permita disfrutar en familia y con amigos. Nos gusta celebrar y sin duda festejaremos esta victoria varias veces”, comentó Thwaites.

Antes de iniciar las obras y los grandes planes, McGuire adelantó que organizarán un viaje corto en familia para asimilar el golpe de fortuna.

“Me gustaría pasar una semana en España con todos, para que podamos relajarnos y dejar que esta noticia realmente nos caiga encima”, explicó.

Una historia con valor simbólico

Casos de ganadores de lotería abundan en el Reino Unido, pero la historia de McGuire destaca por el fuerte vínculo emocional con su padre. La coincidencia de los números y la inesperada floración de los rosales refuerzan la percepción de que la suerte, a veces, llega acompañada de señales.

Lejos de buscar lujos excesivos, el nuevo millonario afirma que usará el dinero para cumplir sueños aplazados, fortalecer a su familia y mantener vivo el recuerdo de su progenitor. “Todo esto es gracias a él”, resumió.

Para McGuire y los suyos, la lotería no solo representó un cambio financiero, sino la oportunidad de construir recuerdos duraderos, celebrar la vida y honrar a quien ya no está.

Sigue leyendo:

* 2 boletos en Texas y Missouri ganan el Powerball de $1,787 millones, el segundo mayor premio de lotería en EE.UU.

* Mujer gana $9,9 millones en la lotería de Indiana y comparte el premio con sus excompañeros de oficina

* Campesino en Chile ganó hace 7 años millonario premio de lotería que no ha podido cobrar