El número 21, entre los más frecuentes en la lotería de EE.UU.: ¿conviene jugarlo?

En cada sorteo de Powerball y Mega Millions, millones de jugadores en Estados Unidos sueñan con convertirse en los próximos millonarios. Entre la emoción y la expectativa, muchos se preguntan si existen patrones que aumenten sus posibilidades de ganar.

En ese terreno, el número 21 ha llamado la atención de los apostadores, ya que las estadísticas lo colocan como uno de los más frecuentes en la última década. Sin embargo, expertos advierten que, aunque los llamados “números calientes” despierten interés, las probabilidades de cada combinación siguen siendo exactamente las mismas.

Cuántas veces salió el número 21 en la lotería de EE.UU.

De acuerdo con datos recopilados por el sitio especializado Lotto Numbers, en los últimos 1,247 sorteos de Powerball, realizados entre el 7 de octubre de 2015 y el 8 de septiembre de 2025, el número 21 apareció en 112 ocasiones. Solo fue superado por el 61, que se posiciona como el más común, con 114 apariciones, mientras que el 23 también comparte el segundo lugar con la misma frecuencia que el 21.

En lo que respecta a la famosa bola roja, el 21 también se encuentra en lo alto del ranking: apareció 59 veces, solo una menos que el número 4, que ocupa el primer lugar. Esto refuerza la percepción entre los jugadores de que este dígito tiene un “factor especial”.

El portal USA Mega también detalló que, desde el 8 de abril de 2025, se han realizado 44 sorteos, de los cuales el número 21 figuró en 2 ocasiones entre las 5 bolas blancas ganadoras. Además, en la Mega Ball dorada se presentó una vez, el pasado 29 de agosto.

¿Es recomendable jugar números “calientes”?

El atractivo del número 21 no es un caso aislado. Según las estadísticas de Lotto Numbers, los 6 números más sorteados en Powerball en la última década son: 61, 21, 23, 33, 69 y 27. En el caso de la bola roja, los más repetidos son 4, 21, 24, 18, 25 y 14. Estos patrones suelen alimentar la idea de que hay cifras con más probabilidades de salir que otras.

Sin embargo, los expertos en juegos de azar insisten en que las matemáticas no respaldan esa percepción. Las probabilidades de cada combinación son siempre las mismas, independientemente de los resultados anteriores. En otras palabras, que el 21 haya salido más veces no significa que tenga más opciones de volver a salir en el próximo sorteo. Se trata simplemente de una coincidencia estadística dentro de la enorme cantidad de combinaciones posibles.

Por eso, aunque los “números calientes” pueden servir como curiosidad o estrategia personal, no representan una ventaja real al momento de jugar.

Los expertos en estadística aseguran que no es bueno “casarse” con algunos números, ya que la lotería es un simple juego de azar. (Foto: Shutterstock)

Las probabilidades reales de ganar Powerball

Powerball es la lotería más popular de EE.UU. y reparte premios multimillonarios que atraen a millones de participantes cada semana. No obstante, sus probabilidades son extremadamente bajas. Estos son los cálculos oficiales:

* Premio mayor (jackpot): 1 en 292,201,338.

* $1 millón: 1 en 11,688,053.

* $50,000: 1 en 913,129.

* $100: 1 en 36,525 o 1 en 14,494 si se incluye la bola roja.

* $7: 1 en 579 o 1 en 701 si se suma la bola roja.

* $4: 1 en 91 o 1 en 38 cuando solo se juega la bola roja.

Estos datos demuestran que el camino hacia un premio mayor es prácticamente imposible, aunque sí existen oportunidades más realistas en categorías menores, como los premios de $4 o $7.

Mega Millions y sus probabilidades

Mega Millions, por su parte, también ofrece jackpots que han alcanzado cifras históricas en EE.UU. Al igual que Powerball, presenta probabilidades ínfimas de obtener el premio mayor, aunque permite algunas opciones adicionales con el multiplicador de premios. Las posibilidades son las siguientes:

* Premio mayor (jackpot): 1 en 90,472,336.

* 5 bolas blancas: 1 en 2,629,232, con premios de entre $2 y $10 millones.

* 4 bolas blancas y la Mega Ball: 1 en 2,629,232, con premios de $20,000 a $100,000.

* 4 bolas blancas: 1 en 38,859, con premios de $1,000 a $5,000.

* 3 blancas y la Mega Ball: 1 en 3,965, con premios de $400 a $2,000.

* 3 bolas blancas: 1 en 607, con premios de entre $20 y $100.

* 2 blancas y la Mega Ball: 1 en 665, con premios de entre $20 y $100.

* Una blanca y la Mega Ball: 1 en 86, con premios de entre $14 y $70.

* Solo la Mega Ball: 1 en 35, con premios de entre $10 y $50.

Entre la ilusión y la estadística

El número 21 se ha consolidado como un símbolo de suerte para muchos jugadores de lotería en EE.UU. Su frecuencia en los sorteos recientes de Powerball y Mega Millions lo ha convertido en una elección recurrente. Sin embargo, las cifras no mienten: la lotería sigue siendo un juego de azar puro, donde todos los números tienen la misma posibilidad de aparecer.

Para los jugadores, elegir el 21 o cualquier otro número es más un asunto de superstición, tradición o preferencia personal que de estrategia matemática. La emoción está en el intento, aunque las probabilidades reales sigan recordando que ganar el gran premio es un sueño reservado para unos pocos afortunados.

