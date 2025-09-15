Tarjeta de novato de Messi se convierte en la más cara del fútbol por $1.5 millones de dólares

Superar a Pelé no es tarea menor, pero Lionel Messi lo ha logrado, esta vez fuera del campo. Su tarjeta de novato Panini Mega Cracks 2004-05, calificada con un 10 perfecto por Professional Sports Authenticator (PSA), se vendió por $1.5 millones de dólares en una transacción privada gestionada por Fanatics Collect.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

La cifra no solo marca un récord absoluto en el mercado de tarjetas de fútbol, sino que eclipsa los $1.33 millones pagados por una histórica pieza de Pelé en 2022. Se trata entonces de la cifra más alta jamás pagada por una tarjeta de fútbol.

La tarjeta de Lionel Messi, vendida por $1.5 millones de dólares, cuenta con la certificación Mike Baker Authenticated Diamond, un sello reservado para piezas evaluadas por PSA, Beckett y SGC. En el mundo del coleccionismo, esta distinción representa un estatus de élite y garantiza una condición excepcional.

A Lionel Messi rookie card has sold for a record $1.5 million 😳



It is the most anyone has ever paid for a soccer card 😅 pic.twitter.com/KYcZHo4wDx — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2025

El objeto coleccionable está encapsulado en acrílico y en estado impecable. En la imagen se ve a un joven Messi en plena acción con el uniforme del FC Barcelona, driblando sobre el césped con el estadio difuminado de fondo.

A la derecha, su apellido aparece en vertical, mientras que en la esquina inferior se lee “MEGA CRACKS 2004-05”. El emblema del Barca y el logo de LaLiga completan el diseño. Esta pieza es la número #71 y certificada con el código 26605599.

La venta se produce días después de que Goldin Auctions negociara una venta privada de $1.1 millones de dólares por otra copia de la tarjeta, también calificada con un 10 por PSA.

La venta se gestó gracias a una red privada que tiene Fanatics Collect. Esta se encarga de conectar a compradores exclusivos para que puedan acceder a tarjetas que no están en subasta pública.

De hecho, las subastas privadas para este tipo de artículos suelen iniciar desde los $10,000 dólares. De acuerdo con una fuente cercana a la empresa citada por la cadena ESPN, en el mes de agosto facturaron unos $8 millones de dólares en 30 a 40 transacciones.



Sigue leyendo:

· El riesgo salió caro: Messi falló penal a lo Panenka ante Charlotte

· Lionel Messi lideró la tabla goleadora de las Eliminatorias Sudamericanas

· Donald Trump cataloga a Pelé como el mejor jugador de todos los tiempos