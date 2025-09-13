El riesgo salió caro: Messi falló penal a lo Panenka ante Charlotte

El delantero argentino Lionel Messi no pasa por un buen momento con su club Inter Miami. Tras caer en la final de la Leagues Cup ahora su club cedió 3-0 durante su visita al Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC, y ahí falló un penal al estilo Panenka que pudo haber marcado un rumbo distinto en el compromiso.

Una revisión del VAR comunicó al principal que había sanción dentro del área de Charlotte y como es habitual Messi podía poner a ganar a los suyos poco después de la media hora, pero su estrategia no rindió frutos.

El 10 argentino tomó corta carrera y ejecutó un tiro picado que no sorprendió al guardameta Kristijan Kahlina, quien se quedó en el medio del arco y el remate, con tendencia hacia a la izquierda, fue detenido en dos tiempos dejando sin premio al exBarcelona.

Lo peor vino después cortesía del israelí Idan Toklomati, que castigó el fallo de Messi con un triplete para llegar a 11 goles, que permitió a Charlotte amarrar la novena victoria consecutiva en la presente temporada 2025 de la MLS, su mejor marca en la liga desde 2019.

Con el triunfo, Charlotte es tercero en la Conferencia Este, detrás del Philadelphia Union, mientras que el Inter Miami es séptimo, con 46 puntos, aunque el equipo de Javier Mascherano tiene tres puntos menos que el Union.

Mira el penal fallado por Messi aquí:

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

