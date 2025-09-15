Terence Crawford desprecia reto lanzado por el campeón de UFC Ilia Topuria

Tras la brillante actuación de Terence Crawford destronando al mexicano Saúl Canelo Álvarez para convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano, surgió un nuevo retador.

Aunque no uno en el que Crawford esté interesado actualmente.

El campeón invicto de dos divisiones en UFC, Ilia Topuria, lleva tiempo interesado en probar sus potentes puños en el boxeo y ahora busca una pelea con el triple campeón indiscutido de boxeo.

Topuria recurrió a las redes sociales la semana pasada y sugirió que noquearía a Crawford si se enfrentaban en un ring. Crawford respondió desestimándolo como un iluso y “borracho”.

Ilia Topuria responds to Terence Crawford's comments, and is tired of boxers putting down MMA fighters:



"What bothers me lately is that a lot of boxers come out, interfere with our game, criticize us and try to put us down. The truth is, there are many MMA athletes who have… pic.twitter.com/WF7b1ZEkqV — Championship Rounds (@ChampRDS) September 11, 2025

Cazador de fama

Luego, la noche de la pelea, Topuria se molestó porque Crawford entró al ring con la “Canción del Mariachi” de la película Desperado, la misma que el hispano-georgiano utiliza en sus entradas al octágono. Crawford, de 37 años, minimizó la comparación en la conferencia de prensa posterior, pero el campeón de peso ligero de UFC arremetió en redes sociales.

“Primero me llama borracho y luego sale con Mi canción”, publicó Topuria en X. “Crawford, cuando quieras te enseño a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, después de él te ahorro un asalto”.

Crawford no solo ignoró los últimos comentarios de Topuria, sino que lo llamó “cazador de fama” y aseguró que “ni siquiera está al nivel” de Conor McGregor.

“Definitivamente creo que está tratando de cazar fama”, dijo Crawford en The Ariel Helwani Show el lunes. “Definitivamente creo que se metería al ring conmigo solo por el cheque. Todos lo hacemos por eso, pero al mismo tiempo, no sé qué diablos está haciendo. No sé en qué está pensando. No hay nada de qué hablar”.

😅 Terence Crawford responded to Ilia Topuria's words:



"The guy was drunk. A lot of MMA fighters drink too much, he was probably under the influence of alcohol that day."

pic.twitter.com/nnu6Tu7Yyb — UFC FIFTH ROUND (@UFCFIFTHROUND) September 12, 2025

Crawford nunca ha visto pelear a Topuria

Crawford agregó que nunca ha visto pelear a Topuria y cuestionó por qué el campeón de UFC no le habló de su deseo de enfrentarlo cuando coincidieron hace un par de meses en el UFC Performance Institute de Las Vegas.

“Cuando me vio en el UFC, se me acercó para saludarme y darme la mano. Yo ni siquiera sabía quién era”, relató Crawford. “Pero luego lo veo en línea diciendo que me noquearía en el primer asalto y todo eso. Y ahora esto. Bueno, si querías pelear conmigo, tuviste la oportunidad de decírmelo: ‘Oye, quiero pelear contigo, ¿qué onda?’. Eso es falso”.

Aunque las peleas entre boxeadores y peleadores de MMA han generado grandes beneficios económicos, Crawford no ve ningún valor en un combate contra “El Matador” y rechazó cualquier comparación con el megacombate de 2017 entre Floyd Mayweather Jr. y McGregor.

